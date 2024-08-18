Manchester City, Chelsea'yi yenerek sezona başladı
Premier Lig'in ilk haftasında Chelsea, sahasında Manchester City ile karşılaştı. Manchester City maçı 2-0 kazandı.
18/08/2024
Premier Lig'de ilk hafta maçında Chelsea, sahasında Manchester City'i konuk etti.
Manchester City mücadeleyi 2-0 kazandı. Galibiyet golleri 18. dakikada Haaland ve 84. dakikada Kovacic'ten geldi.
Manchester City 2. haftada sahasında ligin yeni ekibi Ipswich Town ile karşılaşacak. Chelsea ise aynı haftada Wolves deplasmanına gidecek.
BOEHLY MAÇ BİTMEDEN STADYUMU TERKETTİ
Chelsea'nin sahibi Todd Boehly maç bitmeden stadı terk etti. Boehly 85. dakikada stattan ayrılırken görüldü.18/08/2024 21:17