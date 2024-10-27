Manchester City evinde 2 yıldır kaybetmiyor
Manchester City, Premier Lig'de Erling Haaland'ın 5. dakikada attığı golle Southampton'ı 1-0 yendi. Manchester temsilcisi, evinde oynadığı son 52 maçta mağlup olmadı.
27/10/2024
Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City ve Southampton, Etihad Stadyumu'nda karşılaştı.
Erling Haaland, 5. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
Manchester City bu galibiyetle puanını 23 yaptı. Southampton ise 1 puanda kaldı.
2 YILDIR YENİLMİYORLAR
Manchester City, evinde oynadığı son 52 Premier Lig maçında kaybetmedi.
Manhcester City, Premier Lig'de en son 12 Kasım 2022'de Brentford'a 2-1 yenilmişti.27/10/2024 09:57