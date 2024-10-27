Manchester City evinde 2 yıldır kaybetmiyor

Manchester City, Premier Lig'de Erling Haaland'ın 5. dakikada attığı golle Southampton'ı 1-0 yendi. Manchester temsilcisi, evinde oynadığı son 52 maçta mağlup olmadı.

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27/10/2024

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Manchester City evinde 2 yıldır kaybetmiyor

Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City ve Southampton, Etihad Stadyumu'nda karşılaştı.

Erling Haaland, 5. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi. 

Manchester City bu galibiyetle puanını 23 yaptı. Southampton ise 1 puanda kaldı.

2 YILDIR YENİLMİYORLAR

Manchester City, evinde oynadığı son 52 Premier Lig maçında kaybetmedi.

Manhcester City, Premier Lig'de en son 12 Kasım 2022'de Brentford'a 2-1 yenilmişti.

27/10/2024 09:57
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TAGS: Manchester City evinde 2 yıldır kaybetmiyor
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