Manchester City, zorda olsa turu geçti!

İngiltere FA Cup'ın 4. Turu'nda, İngiltere 1. Lig ekibi Leyton Orient ile karşılaşan Manchester City, Gaughan Group Stadyumu'nda oynanan mücadelede zorlu bir geri dönüşe imza attı. İlk yarıda 1-0 geride kalan City, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 2-1 kazanarak turnuvada ilerlemeyi başardı.

Maçın 16. dakikasında, konuk ekibin kalecisi Stefan Ortega'nın kendi kalesine attığı gol, Leyton Orient'i öne geçirmişti. Ancak, 56. dakikada Abdukodir Khusanov ve 79. dakikada Kevin De Bruyne'nin bulduğu gollerle farkı eşitleyen ve ardından üstünlüğü sağlayan Manchester City, maçın son düdüğüne kadar üstünlüğünü korudu.

Bu sonuçla birlikte Manchester City, FA Cup'ta bir üst tura yükselerek, turnuvadaki iddiasını sürdürdü. Futbolseverler, City'nin zorlu maçtan çıkardığı bu galibiyetin, sezonun ilerleyen dönemlerinde takıma moral ve motivasyon sağlayacağını umuyor.