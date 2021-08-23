Maraş'ın yeniden açılmasıyla bağlantılı Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs pasaportları iptal edildi

Rum yönetimi kabinesi, bugünkü toplantısında “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne zarar verdiği iddia edilen bazı Kıbrıslı Türklerin pasaportlarını iptal etme ve yenilememe kararı aldı.

Kabine ayrıca Maraş'ı açma kararıyla ilgili olarak Türkiye'yle ilgili girişim yapma kararı aldı.

Cyprus Mail’den George Psyllides’in haberine göre, Rum Hükümet sözcüsü Marios Pelekanos, Trodos'taki cumhurbaşkanlığı konutunda gerçekleşen üç saatlik kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada, kararın KKTC Bakanlar Kurulu üyeleri ve Maraş'ın açılışıyla ilgili çalışan komite üyelerini ilgilendirdiğini söyledi.

Sözcü, “Bugünkü oturumda kabine, sözde ayrılıkçı devletin kabinesine katılan veya Maraş'ı açma komitesinin üyesi olan bir dizi kişiye Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu iptal etmeye veya yenilemeyi reddetmeye veya Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu vermemeye karar verdi" dedi. Pelekanos, eylemlerinin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliğini, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve güvenliğini baltaladığını iddia etti.

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23/08/2021 14:16