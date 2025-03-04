Mecliste sağlık konuşuldu... Dinçyürek: “Aktif çalışan hemşire sayısında dipteyiz. 100’lerce hemşireye ihtiyaç var"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, “Sağlık Sisteminde Göz Ardı Edilen Kritik Hizmetler” konulu güncel konuşma yaptı.

Filiz Besim, sağlıkta çöküş yaşandığını savunarak, hastanelerin bitirilmemesinin, ilaç politikasının olmamasının, acil servislerdeki ve randevu kuyruklarının bunun göstergesi olduğunu söyledi.

Hasta bakıcılar ile ilgili de konuşan Besim, hastanelerde hasta bakıcı sorunu yaşandığını, bunun da kamusal alanda ciddi bir sömürü yarattığını ifade ederek, Sağlık Bakanlığı’nın bu konudaki sorunu çözmek için gayret göstermediğini savundu.

4 özel yaşlı bakım evinde 136, 2 kamusal yaşlı bakım evinde 84 kişinin hizmet aldığını belirten Besim, hasta bakıcıların eğitimli olmadığını, üçüncü dünya ülkelerinden gelen insanlardan yararlanıldığını belirtti.

Eğitimli hasta bakıcıların hastanelerde görev yapması için hiçbir adım atılmadığını da savunan Besim, “Eğitimli hasta bakıcımız parmakla sayılacak kadar az. Analarımız, babalarımız perişan oluyor, çok büyük paralar ödüyoruz ama kaliteli hizmet almıyoruz.” dedi.

Kan Bankası hakkında da konuşan Besim, ziyaretinde burada üzücü manzaralarla karşılaştığını söyledi.

Kan bağışı konusunda mobil ekibin illa ki kurulması gerektiğini belirten Filiz Besim, kan bağışı için dolaşan aracın da çok eski olduğunu ifade etti.

Ülkede yeterince pratisyen hekim olduğunu, kadro açılmasını beklemeden Kan Bankası’na bir pratisyen hekim görevlendirilebileceğini belirten Besim, “Orada çalışan insanların eğitime gönderilmesi, çağdaş kan bankacılığını benimseyip burayı güçlendirmesi gerekir.” dedi.

Kamudaki diş sağlığı hizmetleriyle ilgili de konuşan Besim, hangi merkezde kaç kanal tedavisi yapıldığını sorarak, bu alanda da randevu sürelerinin uzadığını, kadroların açılması gerektiğini, hastanede protez uzmanı olmadığını söyledi.

Besim, “Sağlıktaki denetimsizlik ve organizasyonluk sebebiyle insanlar perişandır. Gerileyen hizmetlerin güçlendirilmesi şarttır.” dedi.

Besim, kamusal sağlık alanındaki çöküşün, özeldeki rakamların hastaları zor durumda bıraktığını da ifade etti.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Besim’i yanıtladığı konuşmasında Kan Bankası aracının alınacağını açıkladı.

Dinçyürek, Kan Bankası ve Talasemi binası ile ilgili ihaleye çıktıklarını, yapımın sürdüğünü ifade ederek, “Bunu 30 kez kürsüden anlattım.. Her hafta aynı şeyi söylüyorsunuz.” dedi.

Sağlıktaki yan dal konusunda sorun yaşandığını belirten Dinçyürek, “Kendi döneminde adım atmayan biri çıkıp bugün niye adım atılmadı diyemez. Bu bugünün sorunu değildir” diye konuştu.

Sadece Dr. Burhan Nalbantoğlu’nu güçlendirmek için bütçeye 250 milyon TL kaynak koyduklarını belirten Dinçyürek, “Üzerimize düşen görevleri tek tek yerine getiriyoruz. Ne devrettiyseniz üzerine koyarak devam ediyoruz.” dedi.

Dinçyürek, ortak akla, emeğe her zaman değer verdiklerini vurgulayarak sadece eleştirilerle bir yere varılamayacağını söyledi.

İnsülin konusunda da konuşan Sağlık Bakanı Dinçyürek, ilaçlarda, kurul işlemlerinde otomasyon ve elektronik imzaya geçildiğini söyleyerek, bunun değişim ve dönüşüm süreci olduğunu, ilk kez kurulan bu sistemlerde bazı aksaklıklar olabileceğini belirtti, “Hedef doğrudur, yapılan işler doğrudur.” dedi.

Milletvekillerinin yerinden sorularını da yanıtlayan Dinçyürek, ülkede hekim ve hemşire açığı olduğunu söyleyerek, öncelik sıralamasına işaret etti.

Hemşirelerde İngilizce bilme koşulu aranmasının yasal bir düzenlemeyle değiştirileceğini belirten Hakan Dinçyürek, “Aktif çalışan hemşire sayısında dipteyiz. Süreci hızlandıracağız. 100’lerce hemşireye ihtiyaç var. Sınavda başarılı olanları sisteme dahil edip bu açığı kapatmak zorundayız.” dedi.

Kanser hastalarının ilaçları hakkında konuşan Dinçyürek, ihaleyi kazanan firmaların ilaçların tesliminde zaman zaman sorun yaşadıklarını kaydetti.

Dinçyürek, ileriki günlerde Ankara’ya gideceklerini açıklayarak, gündemlerinin ilaç tedarikinde aksayan zincir olacağını belirtti.