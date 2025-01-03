Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nden İlham Veren Bir Proje

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, halkına sunduğu yenilikçi hizmetlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Belediye, Sağlık Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde hayata geçirdiği “Doktorunuz Evinizde” uygulaması ile yerel yönetim anlayışında bir ilki başlattı. Yaşlı ve yatağa bağımlı hastaların hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen bu proje, bölge halkının sağlık hizmetlerine daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak.

Belediyecilikte Yeni Bir Dönem: Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, uygulama kapsamında belediyeye bağlı tüm köylerde yaşlı ve yatağa bağımlı bireylerin evlerinde tedavi edilmesine imkan tanıyan bir hizmet modeli sunuyor.

Bu yenilikçi hizmet, şu ana kadar alışılagelmiş belediye faaliyetlerinin çok daha ötesine geçerek yerel yönetimin sosyal ve insani boyutunu öne çıkarıyor.

Doktor ve sağlık ekipleri, şu hizmetleri vatandaşın ayağına kadar getiriyor:

Evde muayene ve tedavi hizmetleri,

Tansiyon ve kan şeker ölçümü gibi temel kontroller,

Pansuman ve yara bakımı,

Reçete yazımı ve ilaç temini.

Bu hizmet modeli ile ulaşım ve hareket kısıtları nedeniyle tedaviye erişimde sorun yaşayan bireylerin karşılaştığı engellerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu: “Halkımızın Sağlığı Her Şeyden Önemli”

Kendi uzmanlık alanı da sağlık sektörü olan Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, bu projeyi bölge halkının hizmetine sunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek şu ifadelerde bulundu:

“Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi olarak halkımıza sağlık hizmetlerini ulaştırabilmek için çok önemli bir adım attık. Yaşlı ve yatağa bağımlı vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimde yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmayı hedeflediğimiz bu projeyle, ‘her birey’in temel hakkı olan sağlığa ulaşımını garanti altına alıyoruz. Bu vesileyle bizlere destek veren Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’e şükranlarımı sunuyorum.”

"Doktorunuz Evinizde" Saha Çalışmalarıyla Resmen Başladı

Projeye ait saha çalışmaları, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu ve belediyenin sağlık ekiplerinin katılımıyla bugün resmen başlatıldı. Yaşlı bireylerin ziyaret edilerek temel kontrollerinin yapıldığı ve ilk pansuman hizmetlerinin verildiği bu gün, hem bölge halkından hem de yerel basından yoğun ilgi gördü.

Bu anlamlı hizmetin uygulanabilir hale getirilmesinde emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi olarak halkımızın sağlık dolu yarınları için çalışmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz.

Detaylı bilgi ve hizmet kaydı için belediyemizle iletişime geçebilirsiniz.