Mert Demir'in annesi Serenay Sarıkaya hakkında konuştu

Gerek kariyeri gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, bir süredir 'Ateşe Düştüm', 'Antidepresan' ve 'Gözlerime Bak' gibi şarkıları ile dillere pelesenk olan şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşıyor.

Haklarındaki reklam aşkı iddialarına aldırış etmeyen ünlü çiftten Mert Demir önceki akşam Harbiye'de konser verdi. Mert Demir'i dinleyenler arasında annesi Gülgün Demir de vardı.

"EVLENMEK İSTERLERSE OLUR"

Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Gülgün Demir, oğlu ve Serenay Sarıkaya'nın ilişkisiyle ilgili şu yorumu yaptı:

"Daha önce görüştüm Serenay ile. İkisi de birbiriyle çok mutlu. Bana söz yok. Evlenmek isterlerse öyle olur."

"2-3 GÜNLÜK OLAY DEĞİL"

Oğlunun kariyeri hakkında da konuşan Gülgün Demir "Oğlum yıllarca emek verdi. 2-3 günlük olay değil bu 12 yılın emeği" diye konuştu.