Mousas: Yenidüzen’e konuşmadım

Maronitlerin temsilcisi Yannakis Mousas bugün Yenidüzen gazetesinde yer alan "Özersay'ın söylemleri vardı ancak hiçbir şey yapılmadı" başlıklı haberi yalanladı. Yannakis Mousas yaptığı açıklamada, hiç bir Türk gazetesine açıklamada bulunmadığını belirterek "Bu durumun ortaya çıkış nedenini bilmiyorum ama bunun gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Gazetenin hemen bir düzeltme yapmasını umut ederim"dedi.

Yannakis Mousas, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Kıbrıs Türk gazetesi Yenidüzen’de, Maronitlere ilişkin olarak gazeteye açıklamalarda bulunduğum şeklinde bugün yer alan habere değinmek istiyorum. Net bir şekilde açıklamak isterim ki şahsi olarak asla ne söz konusu gazeteye ne de herhangi bir Kıbrıs Türk gazetesine açıklamada bulundum, ne de bir Kıbrıslı Türk gazeteci ile konuştum. Bu durumun ortaya çıkış nedenini bilmiyorum ama tekrar ediyorum, bunun gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Bu konudaki üzüntümü dile getirir, gazetenin hemen bir düzeltme yapmasını umut ederim"

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16/11/2019 14:53