MTG flaş transferlere devam ediyor Isaac Cofıe ve Juvhel Tsoumou ile anlaşıldı

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08/01/2025

MTG flaş transferlere devam ediyor Isaac Cofıe ve Juvhel Tsoumou ile anlaşıldı

Mağusa Türk Gücü ara transfer döneminde yaptığı flaş transferlere iki yabancı ismi de ekledi.

Grand Sapphire Hotel'de kamp çalışmalarını sürdüren sarı yeşilliler Abdul Razak ile  yollarını ayırarak Dinopeter'in transferinden sonra santrafor ve orta alanda görev yapan iki kariyerli yabancı ismi kadrosuna dahil etti.

İtalya liginden sonra Türkiye’de Sivasapor ve Ümraniyespor'da forma giyen 33 yaşındaki Ganalı Isaac Cofie orta alanda görev yapacak. Almanya, İngiltere, Romanya ve Güney Kıbrıs'ta  santrafor olarak görev yapan 34 yaşındaki Kongolu Juvhel Tsoumou, teknik direktör Nazım Aktunç'un raporu doğrultusunda kadroya dahil edildi.

Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt ile biraraya gelecek Cofie ve Tsoumou yanında Dinopeter ve Sadık Balarabe yarın sözleşme imzalayacak.

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TAGS: MTG flaş transferlere devam ediyor Isaac Cofıe ve Juvhel Tsoumou ile anlaşıldı
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