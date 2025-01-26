Muslera Galatasaray tarihine geçti

Fernando Muslera, Galatasaray'da yeni bir rekora imza attı. Uruguaylı kaleci, sarı kırmızılı forma ile 429'uncu maçına çıktı. Ve Galatasaray tarihinde en çok forma giyen futbolcu oldu.

Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla Süper Lig'deki 429'uncu maçına çıktı. Uruguaylı kaleci, böylece Bülent Korkmaz'ı geride bırakarak Galatasaray'ın Süper Lig'de en çok maça çıkan futbolcusu oldu.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Tümosan Konyaspor maçı öncesinde bu özel anın anısına Fernando Muslera'ya "429" yazılı bir forma hediye etti.

Sarı Kırmızılı taraftar da tecrübeli kaleci için özel bir pankart hazırladı. Pankartta, "Sana inanıyoruz Muslera" ifadeleri yer aldı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, ısınma sırasında Uruguaylı file bekçisini tezahüratların ardından tribüne de çağırdı.

Taraftarın isteğini kırmayan Muslera, tribüne gittikten sonra sahanın ortasına gelerek üçlü çektirdi ve seyircilere kalp işareti yaptı.