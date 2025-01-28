Neymar'ın Al Hilal'deki sözleşmesi feshedildi! İşte yeni adresi...

Suudi Pro Lig kulübü Al Hilal, Brezilyalı yıldız Neymar'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu. Yıldız futbolcunun yeni adresi ise belli oluyor. İşte detaylar...

Son yıllarda üst üste geçirdiği sakatlıklardan ötürü eski formunu yakalayamayan Neymar ile ilgili beklenen son gerçekleşti. Suudi Pro Lig kulübü Al Hilal, eski Barcelona ve PSG yıldızı ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bu ayrılığın karşılıklı olarak anlaşarak yapıldığı da vurgulandı.

RESMÎ AÇIKLAMA GELDİ

Suudi Arabistan kulübünün resmî internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından gece yarısı yapılan açıklamada, "Al Hilal Club Company ve Neymar Jr. sözleşmesel ilişkilerini karşılıklı rıza ile sonlandırma konusunda anlaşmaya varmışlardır. Kulüp, Neymar'a kariyeri boyunca Al-Hilal'e kazandırdıkları için teşekkür ve takdirlerini ifade eder, oyuncuya kariyerinde başarılar diler" ifadelerine yer verildi.

NEYMAR'IN AL HILAL KARİYERİ

2023 yılının ağustos ayında PSG'den ayrılarak Al Hilal'e transfer olan Neymar, yaşadığı sakatlıklardan ötürü Orta Doğu'da sahaya fazla çıkamadı. Brezilyalı yıldız, Al Hilal formasıyla toplamda yedi maça çıkarken 428 dakika sahada kaldı. Neymar, söz konusu 7 karşılaşmada 1 gol 3 asistle oynadı.

12 YIL SONRA SANTOS'A DÖNÜYOR

Al Hilal ile yollarını ayıran Neymar'ın eski kulübü Santos'a transfer olması bekleniyor. Brezilyalı yıldız, Santos'a transferinin resmiyet kazanması durumunda 12 yıl sonra çocukluk kulübüne geri dönecek. Santos'un altyapısında futbola başlayan Neymar, 2009 yılında A takıma yükselmiş ve 2013'te Barcelona'ya transfer olmuştu.