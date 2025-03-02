Nöbetçi Eczaneler (02 Mart 2025)
2 Mart Pazar KKTC Nöbetçi Eczaneleri
02/03/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ
KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
02.03.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 12 10
Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli
ORHAN BERKE ECZANESİ
02.03.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 31 21
Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa
UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ
02.03.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 444 86 88
Şht. Mustafa Ruso Cad. No:17, Küçük Kaymaklı Macro Süperarket karşısı(Eski Lemar Süpermarket), Aras Kargo yanı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
MARYAM ECZANESİ
02.03.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 842 36 37
Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
SETENAY BENGİSU ECZANESİ
02.03.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 816 00 82
Bellapais Trafik Işıkları Yolu Ardıç Yanı Doğanköy -Girne
SOYERLER 1 ECZANESİ
02.03.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 833 07 17
Naci Talat Caddesi Şapka Cafe Yanı Aşağı Girne Atlantıc Avenue B Blok Dış Kapı No: 42/ C
MAĞUSA BÖLGESİ
BURCU GÖKALP ECZANESİ
02.03.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 39
Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 Gazimağusa
UZAY ECZANESİ
02.03.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 56 56
İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
GÜLSEN ECZANESİ
02.03.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
DİLAN PUL ECZANESİ
02.03.2025 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 73 33
Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
VİJDAN BAYSAL ECZANESİ
02.03.2025 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0548) 825 19 03
Mustafa Kemal Bulvarı Kıbrıslı Caddesi Lemon Country 34, Apt. No: 2, Minareliköy, Lefkoşa
ALT MESARYA BÖLGESİ
KUDRET ECZANESİ
02.03.2025 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 397 7 00
Vatan Cad. N0:95 Vadili Mağusa
İSKELE BÖLGESİ
SULTAN TOPEL ECZANESİ
02.03.2025 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ziraat Bankası yanı, İskele
KARPAZ BÖLGESİ
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
02.03.2025 (Pazar)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele
SAKİNER ECZANESİ
02.03.2025 (Pazar)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa