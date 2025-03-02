Nöbetçi Eczaneler (02 Mart 2025)

2 Mart Pazar KKTC Nöbetçi Eczaneleri

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02/03/2025

Nöbetçi Eczaneler (02 Mart 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ

KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ

02.03.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 12 10

Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli

ORHAN BERKE ECZANESİ

02.03.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 31 21

Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa

UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ

02.03.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 444 86 88

Şht. Mustafa Ruso Cad. No:17, Küçük Kaymaklı Macro Süperarket karşısı(Eski Lemar Süpermarket), Aras Kargo yanı, Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

MARYAM ECZANESİ

02.03.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 842 36 37

Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

02.03.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 816 00 82

Bellapais Trafik Işıkları Yolu Ardıç Yanı Doğanköy -Girne

SOYERLER 1 ECZANESİ

02.03.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 833 07 17

Naci Talat Caddesi Şapka Cafe Yanı Aşağı Girne Atlantıc Avenue B Blok Dış Kapı No: 42/ C

 

MAĞUSA BÖLGESİ

BURCU GÖKALP ECZANESİ

02.03.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 39

Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 Gazimağusa

UZAY ECZANESİ

02.03.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 56 56

İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

GÜLSEN ECZANESİ

02.03.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 11 90

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

DİLAN PUL ECZANESİ

02.03.2025 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 73 33

Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

VİJDAN BAYSAL ECZANESİ

02.03.2025 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0548) 825 19 03

Mustafa Kemal Bulvarı Kıbrıslı Caddesi Lemon Country 34, Apt. No: 2, Minareliköy, Lefkoşa

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

KUDRET ECZANESİ

02.03.2025 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 397 7 00

Vatan Cad. N0:95 Vadili Mağusa

 

İSKELE BÖLGESİ

SULTAN TOPEL ECZANESİ

02.03.2025 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ziraat Bankası yanı, İskele

 

KARPAZ BÖLGESİ

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

02.03.2025 (Pazar)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele

SAKİNER ECZANESİ

02.03.2025 (Pazar)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, Kıbrıs, KKTC, 2 Mart 2025
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