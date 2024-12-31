NorthernLAND yılın sonunda büyük çekilişle hayalleri gerçeğe dönüştürdü

NorthernLAND, 2024 yılının son gününde gerçekleştirdiği büyük çekilişle bir talihliye lüks yaşamın kapılarını araladı. Şirketin prestijli projesi Grand Sapphire Blu’da bulunan modern mimari, eşsiz manzaralar ve zengin sosyal olanaklarla donatılmış lüks bir ev, kazanan talihliye hediye edildi.

118. Tasdik Memuru Hilmi Özakın huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonuçları:

Kazanan Talihli: 05397

1. Yedek: 03152

2. Yedek: 07680

Kazanan bilet sahibi, 15 Ocak 2025 tarihine kadar biletiyle birlikte NorthernLAND ile iletişime geçmediği takdirde, büyük ödül ilk yedek bilete aktarılacak. 30 Ocak’a kadar ilk yedek talihlinin de başvuru yapmaması durumunda, ikinci yedek bilet sahibi 14 Şubat 2025 tarihine kadar büyük ödülü teslim alabilecek.

NorthernLAND Construction CEO’su Taruz Güçlüer, çekilişin ardından yaptığı açıklamada, kampanya sürecinin hem şirket hem de katılımcılar açısından heyecan verici ve keyifli geçtiğini ifade etti. Güçlüer, organizasyonun gördüğü ilginin kendilerini memnun ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Çok eğlenceli ve keyifli bir kampanya süreci geçirdik. Bu ödülün gerçekten ihtiyaç sahibi bir kişiye çıkmış olmasını diliyorum. Grand Sapphire Blu gibi prestijli bir projede yeni bir hayat başlatmak, hem talihli için hem de bizim için gurur verici bir durum.NorthernLAND olarak kazandırmaya devam ediyoruz."

NorthernLAND Şirketler Grubu Reklam ve Pazarlama Direktörü Feriha Yiğittürk, çekilişle ilgili yaptığı açıklamada kampanyanın gerek süreçteki heyecanıyla gerekse halktan gördüğü yoğun ilgiyle başarılı bir etkinlik olduğunu vurguladı. Yiğittürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu çekiliş bizim için oldukça eğlenceli bir süreç oldu. Kampanya boyunca halkımızın ilgisi ve katılımı, bu tür organizasyonların ne kadar anlamlı ve değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Grand Sapphire Blu gibi prestijli bir projede yeni bir yaşamın kapılarını aralayacak olan talihlimizi gönülden tebrik ediyoruz. Kendisine, projemizde huzurlu, mutlu ve kaliteli bir yaşam diliyoruz. NorthernLAND olarak, yalnızca yaşam alanları sunmakla kalmayıp halkımızı her zaman farklı ve kazandıran kampanyalarla buluşturmayı hedefliyoruz. 2025 yılı boyunca, yine çok çeşitli kampanyalar ve fırsatlarla halkımıza değer katmaya devam edeceğiz."

Çekilişi kazanan talihli, Grand Sapphire Blu’nun modern tasarımı, panoramik manzaraları ve sosyal olanaklarıyla donatılmış benzersiz bir yaşam alanının tadını çıkaracak.

NorthernLAND, nitelikli yaşam alanları ve eşsiz fırsatlarıyla 2025 yılında da müşterilerinin hayatlarını güzelleştirmeye devam edecek.