Öğrenci ehliyeti geçerlilik süresi uzatıldı

Öğrenci ehliyetlerinin geçerlilik süresi 31 Ekim’e kadar herhangi bir ücret alınmaksızın uzatıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Yasa Gücünde Kararname’ye göre, Covid-19 nedeniyle 15 Mart 2020 ile 31 Ekim 2021 tarihleri arasında öğrenci ehliyetlerinin süresi dolan kişiler, 31 Ekim’e kadar ücret ödemeksizin öğrenci ehliyetlerini uzatabilecek.

Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında olan sigortalıların gecikmiş prim borçlarının başvuru ve ödeme süresi de uzatıldı. Yasa Gücünde Kararname ile gecikmiş prim borçları için müracaat süresi 30 Ocak 2021’den 8 Ekim 2021’e uzatılırken, peşin ödeme veya taksitli ödemeye ait ön peşinatın ödeme süresi de 26 Şubat’tan 20 Aralık tarihine uzatıldı.

Sosyal Güvenlik Yasası kapsamındaki sigortalılar için de benzer bir yasa gücünde kararname çıkarıldı ve süreler aynı şekilde uzatıldı.

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08/09/2021 21:48