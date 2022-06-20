Öğrenci sürüş ehliyetlerinin ücretsiz uzatılması için yasa gücünde kararname çıkarıldı

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20/06/2022

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Öğrenci sürüş ehliyetlerinin ücretsiz uzatılması için yasa gücünde kararname çıkarıldı

Bakanlar Kurulu, öğrenci sürüş ehliyetlerinin geçerlilik süresi 15 Mart 2020 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasında biten kişilerin öğrenci ehliyetlerini, 30 Eylül 2022’ye kadar ücretsiz uzatabilmesi için yasa gücünde kararname çıkardı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak bugün yürürlüğe giren kararname, Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi kabul ettiği Covid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanması ve birçok ekonomik faaliyetin durdurulmasından dolayı borç ödeme güçlüğü yaşanması nedeniyle hazırlandı.

Kararname uyarınca, öğrenci ehliyeti geçerlilik süresi 15 Mart 2020 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında hitam bulan kişiler, öğrenci ehliyetlerini 30 Eylül 2022 tarihine kadar herhangi bir ücret ödemeden uzatabilecek.

20/06/2022 19:34
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TAGS: Öğrenci sürüş ehliyetlerinin ücretsiz uzatılması için yasa gücünde kararname çıkarıldı
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