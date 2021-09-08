Öksüz: Ada genelinde 69 eczane antijen testi yapmak istedi

Eczacıların antijen testi yapabilmeleri için yetkilendirilmesinin ardından, Sağlık Bakanlığı eczanelerle teker teker protokol imzalamaya başladı. Eczanede antijen testi yapmak isteyenler, Sağlık Bakanlığı sitesinin “Covıd-19 Online Test Başvuru” kısmından randevu alabilecek.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, eczanelerin bugün teker teker gidip Sağlık Bakanlığı ile protokol imzalayacağını belirterek, Birliğe kayıtlı olup antijen testi yapmak isteyen eczanelerin şu anda 69 civarında olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı sitesinin “Covıd-19 Online Test Başvuru” kısmından eczanelerden de randevu alabileceğini aktaran Öksüz, antijen testi yapacak eczanelerin bölgelere göre sayılarını da paylaştı.

Buna göre, Lefkoşa’sa 25, Mağusa’da 15, Girne’de 12, Güzelyurt’ta 3, Demirhan’da 3, Esentepe, Lapta, İskele, Türkmenköy, Haspolat, Cihangir, Vadili, Bafra, Paşaköy, Boğaziçi ve Kalkanlı’da ise 1’er eczanede antijen testi yapılabilecek.



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08/09/2021 10:02