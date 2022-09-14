Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, haftalık Covid-19 vakalarındaki azalışa bağlı olarak okullar dahil olmak üzere kapalı ortamlarda maske takma zorunluluğu kararını tavsiye kararına dönüştüreceklerini söyledi.

Okullarda maske zorunluluğu kalkıyor, isteğe bağlı takılacak

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra maske takma zorunluluğuyla ilgili bir soruya verdiği yanıtta Covid-19 salgının seyrine göre maske takılmasına yönelik kuralları güncellediklerini kaydeti.

Altuğra, vaka sayılarını haftalık olarak kamuoyuyla paylaştıkalrını belirterek, geçen haftaki rakamlar ışığında salgının seyrinin turuncu kategoirde olduğunu bunun da maske takma zorunluluğunu getirdiğini, bu hafta yapılan test ve pozitif vakalara bakıldığında ise salgının seyrinin sarı bandında seyrettiğini, bu nedenle kapalı ortamlarda maske zorunluluğunu kaldıracaklarını ve tavsiye kararı olarak yayınlayacaklarını söyledi.

Hastaneler, cezaevleri, yaşlı bakım evleri gibi alanlarda maske takma zorunluluğunun devam ettiğini kaydeden Altuğra, bunun dışındaki alanlarda vaka sayısı sarı bandında olduğu için maske kullanma zorunluluğunun, tavsiye şeklinde olacağını belirtti.

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14/09/2022 15:33