Olimpiyatlarda cinsiyet tartışması: Cezayirli boksör, Busenaz Sürmeneli'nin rakibi olabilir

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında Imane Khelif tartışması yaşanıyor. Geçtiğimiz sene cinsiyet uygunluk testini geçemeyen Cezayirli Imane Khelif'in İtalyan rakibi Angela Carini'ye 46. saniyede havlu attırmasının ardından tartışmalar yeniden alevlendi. Çeyrek finale yükselen Cezayirli sporcu, yarı finalde Busenaz Sürmeneli'nin rakibi olabilir.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bu kez bambaşka bir tartışmayla gündemde. Cezayirli boksör Imane Khelif için bugünkü karşılaşma sonrası 'cinsiyet' tartışmaları tekrar alevlendi.

2023 IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda cinsiyet uygunluk testini geçemeyen ve organizasyondan diskalifiye edilen Imane Khelif'in, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) kararıyla yarışmasına izin verildi.

Cezayirli Imane Khelif bugün İtalyan rakibi Angela Carini'ye 46. saniyede havlu attırdı ve çeyrek finale yükseldi.

Angela Carini ise maçın ardından yaptığı açıklamada "Hayatım boyunca bu kadar sert bir yumruk yemedim. Maç hakkındaki kararı Uluslararası Olimpiyat Komitesi verecek" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili konuşan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise "Çok üzgünüm. Dün Carini ile konuştuğumda bana savaşacağım demişti. Bu beni çok heyecanlandırmıştı. Bu tür şeylerde adanmışlık, kafa ve karakter de kesinlikle önemlidir ancak eşit şartlarda rekabet edebilmek de önemlidir ve benim bakış açıma göre dengeli bir eşleşme değildi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan milli sporcu Busenaz Sürmeneli ve Imane Khelif, çeyrek finalde rakiplerini yenmeleri durumunda yarı finalde eşleşecek.