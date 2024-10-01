Oz Karahan tutuklandı…

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlık günü yürüyüşü sırasında "Kıbrıs Cumhuriyeti tek çözümdür" yazılı pankart taşıyan iki kişinin tutuklanması üzerine avukat Efstathiou Efstathiou açıklama yaptı.

"İfade özgürlüğü ne zamandan beri suç oldu?” diye sorgulayan Efstathiou “Yazık çünkü Kıbrıs, ifade özgürlüğünün defalarca darbe aldığı ülkeler grubuna giriyor” dedi.

Anayasal olarak korunan ifade hakkını savunduklarını Efstathiou “Polis saldırısı ve şiddetiyle karşılaştık. Tutuklananlardan birinin Kıbrıslı Türk siyasi aktivist Oz Karahan olduğunu belirtmek gerekir” dedi.

Bağımsızlık günü yürüyüşü sırasında 4 kişinin polisle tartıştığına dikkat çeken avukat Efstathiou 2 kişinin tutuklandığını, aleyhlerine “Direniş, itaatsizlik” gibi suçlar getirildiğini ekledi.