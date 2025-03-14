Özgürgün: Partim zor koşullara düşerse gözüm kapalı dönerim…

Haber Kıbrıs ÖZEL

Eski Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, kendisine yöneltilen “Özledik, geri dön” çağrılarıyla ilgili Haber Kıbrıs’a açıklamalarda bulundu.

Özgürgün, zaman zaman bu tür çağrılar aldığını belirterek, şu an partisinin seçilmiş bir cumhurbaşkanı olduğunu ve UBP’nin iktidarda bulunduğunu ifade etti. Geri dönüşünün ancak seçimlerden sonra partinin zor bir duruma düşmesi halinde mümkün olabileceğini vurgulayan Özgürgün, “Eğer partim zor duruma düşerse gözüm kapalı ülkeye geri dönerim” dedi.

Parti içinde mevcut bir başarı ve düzen olduğuna dikkat çeken Özgürgün, şu aşamada geri dönmesinin karmaşıklığa yol açabileceğini belirtti. Partiye dönüşü konusunda tüm partililerin ortak bir karar alması gerektiğini ifade eden Özgürgün, “7 yıldır ülkemden ayrıyım ancak partideki herkesle iletişimim devam ediyor. Sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz” şeklinde konuştu.