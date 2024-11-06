Öztürk: Ben bir hukukçu olarak, yanlış olan bir şeye doğrudur diyemem…

Ulusal Birlik Partisi milletvekili Yasemin Öztürk, UBP kurultayı sonrası kendisi 5 arkadaşının hedef gösterildiğini söyledi, meclis başkanlık seçimine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Haber Kıbrıs'ta Muazzez Gazihan'ın sunduğu 'Haber ve Ötesi' programında konuşan Öztürk, “Zorlu Töre ve Kutlu Evren seçimin de maalesef bizi suçladılar. Biz hazırlıklıydık evet göstermememiz gerekirdi ama biz bunu göstermek zorunda kaldık. Böyle bir suçlama gelebileceğini biliyorduk. Ona göre oyumuzu bir şekilde gösterdik” dedi.

“Linç edilmek istendik…”

Seçimin akabinde UBP PM’de linç girişimine maruz kaldıklarını açıklayan Yasemin Öztürk “Oradaki arkadaşlar bizim oyumuzu gösterdiğimizi bilmiyorlardı. ‘Kim bunlar belli, kurultayda kim karşısına çıktıysa onlar’ gibi bir yaklaşım gördük. Biz bunu Ünal Üstel’e söyledik. PM’de linç girişiminde bulunan kişilerle görüşün dedik. Biz oylarımızı gösterdik dedik. Yasaya uymasa bile bunu yapmak zorunda kaldık…” şeklinde konuştu.

“Ben bir hukukçu olarak, yanlış olan bir şeye doğrudur diyemem”

Meclis başkanlık seçiminde yasaya göre gizli oy açık sayım yapılması gerektiğini anlatan Öztürk “Bir hukukçu olarak, verilen oy, doğrultusunu belirtme şansı vardır. Bir kere vurulduğunda.. Şunu söyleyebilir ‘Başkan bak 2 defa mühür vuruyorum ona göre benim oyum 2 defa basılmış olan’ diyebilirsiniz. Yasaya aykırı hareket etmiş olursunuz. Bu nedenden dolayı gizli oy açık sayım ifadelerine ters düşer bu 3 oy. Ben bir hukukçu olarak, yanlış olan bir şeye doğrudur diyemem. Benden olan yanlış yapabilir olmayan yapamaz gibi bir zihniyetim olmadı. Benden de olan yanlış yaparsa bunun bir bedelinin olması lazım.” dedi.