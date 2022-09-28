Pasha Grubu Fenerbahçe’ye Sponsor Oldu

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28/09/2022

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Pasha Grubu Fenerbahçe’ye Sponsor Oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 17 yıldır turizm ve eğitim alanlarında yatırımları olan Pasha Grubu Türkiye Cumhuriyeti’nin en köklü spor kurumlarından Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A Takımına sponsor oldu.Pasha Group ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasında yapılan ‘Futbol A Takımı 2. Şort Sponsorluğu’ anlaşmasının imza töreni, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde yer aldı. Sponsorluk anlaşması Bugün saat 13.00 de Pasha Group CEO su Uğur Pirinçioğlu ve Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Ç. Kızılhan’ın katılımlarıyla gerçekleşti.
Tören esnasında Pasha Group Yönetim Kurulu Üyesi  Ömer Bilgiç, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi  Fethi Pekin ve Yönetim Kurulu  Başkan Başdanışmanı  Mümtaz Karakaya ile kulüp yetkilileri hazır bulundu.

ÜLKEDE BİR İLK YAŞANDI

Pasha Group Ceo su  Uğur Pirinççioğlu etkinlikte yaptığı konuşmada şunları dile getirdi;
"Grubumuzun bir özelliği de, Fenerbahçe Spor Kulübü gibi her zaman ilkleri yaşatmak olmuştur.  Pasha Group, Türkiye’de yer alan bir spor kulübüne sponsor olan KKTC kökenli ilk firmadır. Bunun için de ayrıca onurlu ve gururluyuz "  Lha

28/09/2022 14:05
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TAGS: Pasha Grubu Fenerbahçe
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