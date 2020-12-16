Pilli, Güney Kıbrıs’ta Çalışan İşçiler Arasında Kaç Vaka Tespit Edildiğini Açıkladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli Covid-19 ile ilgili gelinen son durum ve Güney Kıbrıs kaynaklı vakalar ile ilgili açıklama yaptı. Halkın sağlığı için çalıştıklarını vurgulayan Pilli, toplamda Güney Kıbrıs kaynaklı Kormacit ve Karpaz’da 20 vaka çıktığını söyledi. Güney Kıbrıs’ta çalışan işçiler arasında bugüne kadar 10 pozitif vakaya rastlandığını açıklayan Pilli, öğrenciler içerisinde herhangi bir vakaya rastlanmadığını da kaydetti. Pozitif vakalarını 100’ün üzerinde temaslısının bulunduğunu ve bunların kendilerine bildirilmediğini de belirten Pilli, temaslıların kendilerini bildirmekle yükümlü olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanlığının görevlini yaptığını belirterek halktan da yardım istediklerimi söyledi. BRT

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16/12/2020 11:40