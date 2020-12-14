Pilli üç gün izole olacak

Sağlık bakanı Ali Pilli, Başhekim Adil Özyılkan'ın pozitif çıkmasının ardından, "2 gün tarama" kuralı gereği evinde izole oldu.

Pilli, Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi'ye özel açıklamalarda bulundu.

Pilli, Adil Özyılkan'ın da katıldığı toplantının ardından hem kendisinin hem de Özyılkan'ın test olduğunu ve sonucun negatif olarak ortaya çıktığını söyledi: Özyılkan'ın evinde izole olmasının ardından pozitife döndüğünü anımsatan Bakan Pilli, bu nedenle kendisinin de 3 gün sonra test yapmak maksadıyla, bu sürede evinde kalacağını anlattı.

Bakanlıkla ilgili toplantı ve karar sürecinin devam edeceğini vurgulayan Pilli, "Karantina süresi artabilir. Aynı zamanda bar ve publarla ilgili yeni bir karar alacağız, böyle devam edemez. Okullarla ilgili Şubat tatilinin yeni yılı içerisine alacak şekilde öne çekilmesi önerisi de masada. Güney Kıbrıs kaynaklı vakalar da artıyor. Bu alanda da tedbir almamız kaçınılmaz. Tüm bu konuları masaya yatıracağız. Halkımız rahat olsun, gerekli tedbirleri gerekli zamanlarda almaktan geri durmayacağız" dedi.

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14/12/2020 09:58