Plajların analiz sonuçları açıklanmaya devam ediyor
16/07/2024
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 27 Haziran 2024 tarihinde “KKTC Genelinde Deniz Suyu Kalitesinin İzlenmesi, Numune Alınması ve Analiz Edilmesi” konularında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Temmuz ayı içerisinde KKTC genelinde toplam 83 plajımızdan deniz suyu numunesinin Çevre Koruma Dairesi personelince alınarak, Devlet Laboratuvarında analiz edildi.
Bu doğrultuda, analizleri sonuçlanmış 59 plajın sonuçlarına ait değerlendirmeler kamuoyu ile paylaşıldı.
Yapılan açıklamada uygulanmakta olan plan çerçevesinde, analizleri sürmekte ve yeni yapılacak plajlarımıza ait değerlendirmeler ise, ilerleyen günlerde analiz sonuçlarının oluşmasını takiben ivedilikle halkımızla paylaşılmaya devam edileceği belirtildi.
Devlet Laboratuvarı tarafından yapılan analiz sonuçlarının değerlendirilmesi; deniz suyunda bakılan parametrelerin aşağıda sunulan Tablo’da belirtilen standart limit değerleri çerçevesinde yapılmaktadır:
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
Parametre
|
Mükemmel
|
İyi Kalite
|
Yeterli
|
Referans Analiz Metotları
|
1
|
Intestinal Enterekok (cfu/100ml)
|
100(i)
|
200(i)
|
185(ii)
|
ISO 7899-1 veya ISO 7899-2
|
2
|
Escherichia coli (cfu/100ml)
|
250(i)
|
500(i)
|
500(ii)
|
ISO 9308-3 veya ISO 9308-1
(i) Yüzde (Persantil) 95’lik değerlendirmeye dayanmaktadır. Ek 2’ye bakınız.
(ii)Yüzde (Persantil) 90’lık değerlendirmeye dayanmaktadır. Ek 2’ye bakınız.
Bu bağlamda, söz konusu plajımızdan alınan deniz suyu numunelerinin analizleri sonuçlananlarına ait sonuç değerler parametre bazında ve yukarıdaki tablo çerçevesinde kalite sınıfları belirlenerek aşağıda listelenmiştir:
Sonuçların “Mükemmel” ve “İyi” kalite sınıflarına uyum gösterdiği ve limitlerin üzerine çıkılmadığı görülmesine rağmen, Dairemizce rakamsal olarak yüksek olduğu gözlemlenen; Camelot Beach, Oscar Hotel Plajı, Les Ambassadeurs Hotel Plajı, Rocks Hotel Plajı Ve Lords Palace Hotel Plajı’ndan tekrar numune alınmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda, Çevre Korunma Dairesi personelimizce tekrar numuneler alınmış olup, analiz edilmek üzere Devlet Laboratuvarına teslim edilmiştir. Çıkan analiz sonuçları halkımızla paylaşılmaya devam edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
|
Sıra No.
|
Plaj Adı
|
Bölge
|
E.coli (sayı/100 ml)
|
Enterekok (sayı/100ml)
|
Kalite Sınıfı
|
1
|
ACAPULCO HOTEL PLAJI
|
GİRNE
|
0
|
0
|
Mükemmel
|
2
|
ALAGADİ 1 HALK PLAJI ESENTEPE
|
GİRNE
|
0
|
0
|
Mükemmel
|
3
|
CHAMADA HOTEL BEACH
|
GİRNE
|
9
|
0
|
Mükemmel
|
4
|
DİANA BEACH
|
GİRNE
|
4
|
0
|
Mükemmel
|
5
|
ESENTEPE HALK PLAJI
|
GİRNE
|
0
|
0
|
Mükemmel
|
6
|
ELEXUX HOTEL PLAJI ESENTEPE
|
GİRNE
|
0
|
0
|
Mükemmel
|
7
|
KORİNEUM GOLF CLUB
|
GİRNE
|
0
|
0
|
Mükemmel
|
8
|
SHAYNA BEACH ÇATALKÖY
|
GİRNE
|
0
|
0
|
Mükemmel
|
9
|
ESCAPE BEACH ALSANCAK
|
GİRNE
|
0
|
0
|
Mükemmel
|
10
|
KARŞIYAKA HALK PLAJI
|
GİRNE
|
4
|
10
|
Mükemmel
|
11
|
MANOLYA HOTEL PLAJI LAPTA
|
GİRNE
|
0
|
0
|
Mükemmel
|
12
|
MERİT CYRSTAL COVE HOTEL PLAJI ALSANCAK
|
GİRNE
|
0
|
50
|
Mükemmel
|
13
|
MERİT CYRSTAL COVE HOTEL PLAJI İSKE KISMI
|
GİRNE
|
0
|
10
|
Mükemmel
|
14
|
SARDUNYA BEACH
|
GİRNE
|
15
|
40
|
Mükemmel
|
15
|
ALTINKOY
|
GİRNE
|
0
|
10
|
Mükemmel
|
16
|
CAMELOT BEACH ALSANCAK
|
GİRNE
|
240
|
10
|
Mükemmel
|
17
|
KARAOĞLANOĞLU HALK PLAJI
|
GİRNE
|
0
|
10
|
Mükemmel
|
18
|
KAYA PALAZZO HOTEL PLAJI
|
GİRNE
|
23
|
0
|
Mükemmel
|
19
|
KERVANSARAY HALK PLAJI KARAOĞLANOĞLU
|
GİRNE
|
0
|
0
|
Mükemmel
|
20
|
MARE MONTE PLAJI ALSANCAK
|
GİRNE
|
43
|
30
|
Mükemmel
|
21
|
MERİT PARK HOTEL PLAJI
|
GİRNE
|
0
|
40
|
Mükemmel
|
22
|
TOP-SET BEACH
|
GİRNE
|
43
|
30
|
Mükemmel
|
23
|
CRATOS HOTEL
|
GİRNE
|
93
|
0
|
Mükemmel
|
24
|
KARAKUM HALK PLAJI
|
GİRNE
|
4
|
0
|
Mükemmel
|
25
|
OSCAR HOTEL PLAJI
|
GİRNE
|
93
|
160
|
İyi
|
26
|
DOME HOTEL PLAJI
|
GİRNE
|
9
|
0
|
Mükemmel
|
27
|
AMMADİ HALK PLAJI/LAPTA
|
GİRNE
|
0
|
0
|
Mükemmel
|
28
|
GÜZELYALI HALK PLAJI
|
GİRNE
|
0
|
0
|
Mükemmel
|
29
|
L.A HOTEL PLAJI LAPTA
|
GİRNE
|
0
|
0
|
Mükemmel
|
30
|
LAPETHOS HOTEL PLAJI
|
GİRNE
|
4
|
0
|
Mükemmel
|
31
|
SUNA'S BEACH
|
GİRNE
|
0
|
10
|
Mükemmel
|
32
|
ADA BEACH HOTEL ALSANCAK
|
GİRNE
|
0
|
0
|
Mükemmel
|
33
|
DENİZ KIZI HOTEL PLAJI ALSANCAK
|
GİRNE
|
93
|
0
|
Mükemmel
|
34
|
LES AMBASSADEURS HOTEL PLAJI KARAOĞLANOĞLU
|
GİRNE
|
460
|
0
|
İyi
|
35
|
ROCKS HOTEL PLAJI
|
GİRNE
|
150
|
200
|
İyi
|
36
|
VUNİ PALACE HOTEL PLAJI SAĞ TARAF
|
GİRNE
|
15
|
60
|
Mükemmel
|
37
|
VUNİ PALACE HOTEL PLAJI SOL TARAF
|
GİRNE
|
9
|
0
|
Mükemmel
|
38
|
LORDS PALACE HOTEL PLAJI
|
GİRNE
|
210
|
200
|
İyi
|
39
|
AFRODİT PLAJI DENİZ SUYU
|
LEFKE
|
0
|
0
|
Mükemmel
|
40
|
ASPAVA PLAJI DENİZ SUYU
|
LEFKE
|
0
|
0
|
Mükemmel
|
41
|
ÇUKURGALİF PLAJI DENİZ SUYU
|
LEFKE
|
0
|
0
|
Mükemmel
|
42
|
KARABETÇA PLAJI DENİZ SUYU
|
LEFKE
|
0
|
0
|
Mükemmel
|
43
|
MARDİNLİ HALK PLAJI DENİZ SUYU
|
LEFKE
|
0
|
0
|
Mükemmel
|
44
|
TSK ASKERİ PLAJI
|
LEFKE
|
9
|
0
|
Mükemmel
|
45
|
YEDİDALGA BELEDİYE PLAJI DENİZ SUYU
|
LEFKE
|
7
|
0
|
Mükemmel
|
46
|
YEŞİLIRMAK PLAJI DENİZ SUYU
|
LEFKE
|
0
|
0
|
Mükemmel
|
47
|
LİMAK DELUXE HOTEL PLAJI DENİZ SUYU
|
BAFRA
|
0
|
0
|
Mükemmel
|
48
|
NUHUN GEMİSİ HOTEL PLAJI DENİZ SUYU
|
BAFRA
|
0
|
0
|
Mükemmel
|
49
|
MEHMETÇİK BELEDİYE PLAJI DENİZ SUYU
|
BAFRA
|
9
|
0
|
Mükemmel
|
50
|
KAYA ARTEMİS HOTEL PLAJI
|
BAFRA
|
7
|
0
|
Mükemmel
|
51
|
THALASSA BEACH RESORT HOTEL PLAJI
|
BAFRA
|
0
|
0
|
Mükemmel
|
52
|
SEA BİRD PLAJI
|
DİPKARPAZ
|
0
|
0
|
Mükemmel
|
53
|
ALTINKUMSAL HALK PLAJI
|
DİPKARPAZ
|
0
|
10
|
Mükemmel
|
54
|
LİVANA HOTEL PLAJI
|
DİPKARPAZ
|
0
|
0
|
Mükemmel
|
55
|
BLUE SEA HOTEL PLAJI
|
DİPKARPAZ
|
0
|
0
|
Mükemmel
|
56
|
AYFİLON BELEDİYE PLAJI
|
DİPKARPAZ
|
0
|
0
|
Mükemmel
|
57
|
KARPAZ GATE MARİNA PLAJI
|
ERENKÖY
|
0
|
0
|
Mükemmel
|
58
|
CLUB Dİ MARE HOTEL
|
ERENKÖY
|
0
|
0
|
Mükemmel
|
59
|
YENİERENKÖY BELEDİYE PLAJI
|
ERENKÖY
|
0
|
0
|
Mükemmel
16/07/2024 14:31