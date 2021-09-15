Polis, 50’lik ABD Doları banknotlar hakkında uyarıda bulundu

Girne’de dün ve bugün, iki kişinin tasarruflarında bulundurdukları 50 dolarlık banknotlardan oluşan 2 bin 100 ABD doları sahte banknotu, başka bir şahsa vermek suretiyle tedavüle sürdükleri tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı, söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurulduğundan, ellerinde 50’lik ABD doları döviz cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların dikkatli olması uyarısında bulundu.

Polis, aynı zamanda şüpheli görülen şahısların en yakın polis karakoluna bildirilmesi talebinde bulundu.

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15/09/2021 18:12