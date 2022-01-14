Pozitif çıkan öğrencilerin ev izolasyonu süresi 7 güne indirildi

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni kararları açıkladı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından 12 Ocak Çarşamba günü alınan yeni kararlar, bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

POZİTİF ÇIKAN ÖĞRENCİLERİN İZOLASYON SÜRESİ 7 GÜNE İNDİRİLDİ

Yeni kararlar altında, “Okulların Pozitif Vaka ve Temas Protokolü” kısmında da birtakım değişiklikler yapıldı. Buna göre, pozitif çıkan öğrencilerin; ev izolasyonu süresi de 10 günden 7 güne indirildi.

Pozitif çıkan öğrenciler evdeki 7’nci gününde kontrol amaçlı PCR yapacak ve test sonucu negatif ise ev karantinası sonlandırılacak. Test sonucu pozitif ise hastaların karantina süresi 10 günde sonlandırılacak.

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14/01/2022 15:59