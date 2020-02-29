Prens Charles’ın Kıbrıs ziyareti öncesinde, diplomatik çerçevede Cumhurbaşkanlığı ekibiyle İngiliz Yüksek Komiserliği arasında uzun süre devam eden diyaloğa rağmen Prens Charles Kuzey Kıbrıs'a geçmeyi kabul etmedi.

Edinilen bilgiye göre Prens Charles’ın Kıbrıs’a gelişinde sadece Rum liderin ziyaret edilmesinin doğru olmayacağı, bir garantör ve Commonwealthülkesi olarak İngiltere’nin iki tarafla diyalog kurmasının yerinde olacağı, Rum lider ile görüşüyorsa Kıbrıslı Türk liderle de görüşülmesi gerektiği İngiliz Yüksek Komiserliği'ne iletildi.

29/02/2020 22:47