RAMS Başakşehir, bir üst tura çok yakın

UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 mağlup eden RAMS Başakşehir, rövanş öncesinde tur için büyük avantaj yakaladı.

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında La Fiorita'yı konuk etti.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan ilerleyen ve ceza sahasına giren Kemen'in altıpas içine gönderdiği top, savunmadan sekip Berkay'ın önünde kaldı. Berkay, yakın mesafeden düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

13. dakikada Başakşehir ikinci golünü attı. Kaleci Muhammed'in savunma arkasına gönderdiği uzun topu kontrol eden Davidson, ceza sahasına girdi, rakibinden de kurtulan Brezilyalı oyuncu ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 2-0.

29. dakikada Başakşehir farkı 3'e yükseltti. Duarte'nin savunma arkasına attığı topa hareketlenen Figueiredo, ceza sahasında seken topu kalecinin üzerinden ağlara yolladı: 3-0.

43. dakikada turuncu-lacivertliler 4. golünü buldu. Sol kanattan ceza sahasına giren Pelkas'ın altıpas içine sert gönderdiği top Kemen'e çarpıp ağlara gitti: 4-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir'in 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada Başakşehir farkı 5'e yükseltti. Pelkas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Figueiredo, plase vuruşla topu ağlara yolladı: 5-0.

58. dakikada La Fiorita farkı 4'e düşürdü. Başakşehir savunmasının arkasına atılan topa hareketlenen Greco, ceza sahasında sol çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 5-1.

71. dakikada Başakşehir 6. golünü attı. Çalımlarla ilerleyen Serdar Gürler, rakip ceza sahası önünde uygun pozisyonda olan Piatek'e pasını attı. Topu düzelten Piatek, ayak içiyle meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 6-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Başakşehir karşılaşmayı 6-1 kazandı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 1 Ağustos'ta San Marino'da oynanacak.

Başakşehir'de sezonun açılış golü Berkay Özcan'dan

Sezonun ilk resmi maçını La Fiorita ile oynayan RAMS Başakşehir'in yeni sezondaki ilk golü Berkay Özcan'dan geldi.

Berkay, mücadelenin 5. dakikasında fileleri havalandırarak takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Yeni transfer Djalo ilk kez forma giydi

RAMS Başakşehir'in yeni transferi Matchoi Djalo, turuncu-lacivertli formayı ilk kez La Fiorita karşısında giydi.

İlk 11'de yer almayan Djalo, karşılaşmanın 61. dakikasında Pelkas'ın yerine oyuna dahil oldu.

Başakşehir tarihinin en farklı galibiyetini elde etti

RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı 6-1 yenerek Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti.

Turuncu-lacivertli ekip, 8 Eylül 2022'de UEFA Konferans Ligi A Grubu ilk maçında İskoçya temsilcisi Hearts'ı deplasmanda 4-0 yenerek, Avrupa kupalarında bugüne kadarki en farklı galibiyetini elde etmişti.

Tribünlerden İsrail'e tepki

RAMS Başakşehir'in La Fiorita ile oynadığı karşılaşmada turuncu-lacivertli taraftarlar İsrail'e tepki gösterdi.

Başakşehirli taraftarlar, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" tezahüratlarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, RAMS Başakşehir-La Fiorita maçını izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita'nın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu mücadelesini izledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşmayı takip eden Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile RAMS Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ eşlik etti.

Erdoğan'ın, ilk yarıyı rakibi karşısında üstün tamamlayan RAMS Başakşehir futbolcularını alkışladığı görüldü.