Rapçi ''Reckol'', KKTC’de tutuklandı

Türkiye’de rap müziğin ünlü isimlerinden "Reckol" lakaplı Recep Eker, KKTC’de tutuklandı.

Dün akşam yılbaşı programı kapsamında Lefke’de sahne alacak olan Reckol, yolcu olarak bulunduğu otomobilde uyuşturucu madde bulundurduğu iddiasıyla tutuklandı.

Güzelyurt-Lefkoşa ana yolu üzerinde Mevlevi çemberi mevkiinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından şüpheli olarak görülen ve durdurulan araçta yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve Recep Eker’in tasarrufunda ise satışı yeşil reçeteye tabii olan haplar bulunarak emare olarak alındı. Bugün mahkemeye çıkarılan "Reckol" soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalacak.

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(Kamalı Haber) – Güzelyurt Lefkoşa anayolu Mevlevi çemberi üzerinde Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube, Cürümleri Önleme Şubesi ve Trafik Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma Ve Tasarruf, İlaç Ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket” suçlarından tutuklanan zanlılar Lilian Khaled ve Recep EKER tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Tutku Kızıltaş olayla ilgili bulguları aktardı. Kızıltaş 31 Aralık 2024 tarihinde saat 20:10 raddelerinde Güzelyurt Lefkoşa anayolu Mevlevi çemberi üzerinde Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube, Cürümleri Önleme Şubesi ve Trafik Şube ekipleri tarafından ZSD 106 plakalı araç durdurularak konu araç sürücüsü Lilian Khaled’in yapılan üst aramasında üzerinde giydiği siyah montun sağ cebinde yaklaşık iki gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis ayrıca konu araçta yolcu olarak bulunan zanlı Recep Eker’de ise yapılan üst aramasında İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı olarak 17 adet Xzanax ve 1 adet Lyrica cinsi hap bulunarak emare zapt edildiğini ve her iki zanlının suçüstü hali tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis her iki zanlının yapmış oldukları beyanlar olduğunu ve bunların teyit ve tekzip edileceğini ayrıca tasarruflarında bulunan uyuşturucu madde ve içerisinde bulunduğu paketin analize gönderileceğini, zanlı Eker’in tasarrufunda bulunan ilaçların yeşil reçeteye tabi ilaçlar olduğunu ve zanlının beyanında tedavisi için Türkiye’de reçete ile aldığını söylediğini bu konunun da araştırılacağını belirterek ilk etapta zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.