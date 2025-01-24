Real Madrid'den rekor: Futbol tarihinde ilk

İspanyol devi Real Madrid, geçtiğimiz sezonu 1.04 milyar euro gelirle tamamladı. Futbol tarihinde ilk defa bir kulüp 1 milyar barajını geçerken Real Madrid üst üste ikinci zirvede yer aldı.

LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Real Madrid'de kazanılan kupalar gelirleri de artırdı.

Deloitte Para Ligi'nin geçtiğimiz sezona ilişkin raporunda İspanyol devi üst üste ikinci kez zirvede yer aldı.

Geride kalan sezonu 1.04 milyar euro gelirle tamamlayan Real Madrid, 1 milyar barajını tarihte geçen ilk futbol kulübü oldu.

Real Madrid'i 837 milyon euroyla Manchester City ve 805 milyon euroyla PSG takip etti.

Listeye İngiltere damga vururken "Big Six" kulüplerinin hepsi kendine ilk 10'da yer buldu.

Raporda, Santiago Bernabeu'nun yenilenmesinin de gelirlerin artmasını sağladığı, sadece yayın gelirlerinde ilk sırada Manchester City'nin yer aldığı aktarıldı. Santiago Bernabeu Stadı'nın yenilenmesiyle bilet gelirini yüzde 103 artışla 248 milyon euroya çıkaran Real Madrid, yayın haklarından 316 milyon euro, sponsorluk anlaşmalarından ise 482 milyon euro kazanç elde etti.

Manchester City 343.1 milyon euro ile geçtiğimiz sezonun yayın gelirleri listesinde birinci olurken Real Madrid 316.3 milyon euro ile ikinci, Arsenal 305.4 milyon euro ile üçüncü oldu.