Rogers: Sağlık Bakanlığı denetleme yetkisini kullanmıyor

Halkın Partisi (HP) milletvekili Jale Refik Rogers, ülkede kapanma kararı alınmak istendiğinde, halkı ikna edecek bilimsel verilerin ortaya konulması gerektiğini vurguladı. Hafta sonu alınan kapanma kararı konusunda neden kapanma gerektiğiyle ilgili yeterli bilgi verilmediğini belirten Rogers, “Kamuoyuna sunulacak bilimsel bir çalışma hazırlanmadı bu nedenle kapanma konusunda tepkiler geldi” dedi.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın ceza bölümü yetersiz kaldığı için yaz aylarında düzenle yapıldığını ve Sağlık Bakanlığı ile belediyelere denetleme yetkisi verildiğini anımsatan Rogers, eylül ayında yasanın geçtiğini ancak, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin denetimler için konuyu bakanlar kuruluna taşımadığını vurguladı.

Jale Refik Rogers, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Seyahatlerde aşı sertifikası aranacak”

Dünyada son dönemde aşıya karşı bir akım oluştuğuna dikkat çeken Rogers, aşılarla ilgili bazı spekülasyon da yapıldığını, örneğin kızamıkla ilgili de yalan yayınlar yapıldığını, sonra geri çekildiğini, bu durumdan sonra aşı yaptırmayanlardan dolayı kızamık hastalığının arttığını anlattı.

Aşı olmanın zorunlu olmadığını, zorla bir kişiye aşı yapılamayacağını ama şartların bunu zorlayacağını belirten Jale Refik Rogers, “Örneğin seyahatlerde aşı sertifikası aranacak bir döneme giriliyor. Kimse kimseyi aşı olsun diye zorlayamaz ancak seyahat için zorunlu olacak. Aşı olmaktan korkulmamalı” dedi.

Seyahat için kullanılacak aşı sertifikasında kullanılacak aşılarla ilgili değerlendirme yapan Rogers, “Hangi aşıların kabul edileceği konusunda bekleyip göreceğiz. Zaman gösterecek” diye konuştu.

“İnaktif ve RNA aşılarından endişe duyulmamalı”

İnaktif ve RNA aşılarından endişe duyulmaması gerektiğine dikkat çeken Rogers, şöyle konuştu:

“Covid-19’dan önce Pfizer aşısında kullanılan RNA aşıları üzerinde çalışılıyordu. Moleküler biyoloji ve genetik sayesinde artık daha hızlı sonuçlar alınıyor. Sinovac aşısıyla ilgili fazla bilimsel yayın yok. Pfizer aşısına göre etkinliği daha düşük ancak yüzde 50 etkinlik kötü bir rakam değil. Hastalığın etkisini azaltıyor ve entübe olmaktan kurtarıyor. Kötü bir yan etkisi yok. Pfizer gibi RNA aşılarında da sıkıntı yok. Avrupa’da ve ABD’de kullanıldı ve önemli bir yan etkisi olmadı.”

“Yan etkiler ve kullanımla ilgili bilgilendirme yapılmalı”

Rogers, Temel Sağlık Dairesi’nin aşıların yan etkileri ve kullanımıyla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapması ve aşı olanlara bu formların imzalatılması gerektiğini vurguladı.

“Öğrencilerin gelmesi konusunda çalışma yapılmalı”

Devletin en büyük eksikliğin öngörüsüzlük ve planlama yapılamaması olduğunu ifade eden Rogers, “Yükseköğrenimde eylül ayı kaybedildi. Şubat ayı kazanılabilirdi. Ülkeye katkısı olan alanla ilgili öğrencilerin gelmesi konusunda çalışma yapılmalı” dedi.

“Devleti ve siyaseti itibarsızlaştıran olaylar”

Hafta sonu Bakanlar Kurulu’nun başka, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin başka kararlar üretmesi ve bunların birkaç saat arayla açıklanması, üst komitenin kararlarının ertesi gün ger çekilmesiyle ilgili gelişmeleri değerlendiren Rogers, “Bunlar, devleti ve siyaseti itibarsızlaştıran olaylardır” diye konuştu.

“Alt komiteler hiç kurulmadı”

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nı yapan komitede yer aldığını anlatan Rogers, “Bu yasayı biz hazırlarken 100 yıl içinde bu kadar büyük çapta küresel bir salgın yoktu. Bu nedenle maddeler ona göre hazırlandı” dedi.

Rogers, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin karar almadan önce, odalardan, birliklerden, belediyelerden ve bakanlıklardan yetkilileri çağırabileceğini belirtti.

Jale Refik Rogers, “Üst komitenin kurulması bile zaman aldı, alt komiteler hiç kurulmadı” dedi.

“Sağlık sistemini aşacak bir durum yoksa kapatılma yanlış”

Üst komitenin görevinin kendisine verilen bilimsel verilere dayanarak eylem planlamaları hazırlamak olduğuna işaret eden Rogers, “Mart ayında ülkenin kapatılma kararını aldığımızda, test kapasitesi azdı. Yoğun bakım ve karantina merkezleri yetersizdi. Ülkeye turistler gelecekti. Bu geçen sürede sağlık donanım altyapısı iyileştirildi. Salgın, halk sağlığını, mevcut sağlık sistemini aşıyor mu ona bakılmalı” dedi. Neden kapanma gerektiğiyle ilgili yeterli bilgi verilmediğini belirten Rogers, “Bilimsel bir çalışma hazırlanmadı bu nedenle kapanma konusunda tepkiler geldi” dedi.

“Denetleme yetkisi kullanılmıyor”

Bu süreçte Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın bazı siyasiler tarafından karalandığını gördüğünü ve üzüldüğünü ifade eden Rogers, “Bu yasaya pandemiyle ilgili yeni bölümler eklenmelidir. Ceza bölümü yetersiz kaldığı için yazda düzenle yaptık. Sağlık Bakanlığına ve belediyelere denetleme yetkisi verildi. Eylül ayında yasa geçti. Sağlık bakanı denetimler için konuyu bakanlar kuruluna taşımalı” ifadesini kullandı.

“Yerel vakalar rastgele testlerle tespit edilebilir”

Kaynağı belli olmayan yerel vakalardan dolayı Sağlık Bakanlığının ürktüğüne dikkat çeken Rogers, “Bunun çaresi sokakta rastgele testlerdir. Tek seçeneğin kapanmak olduğunu düşünmüyorum. Kurallara ve tedbirlere uyulmalı. Ekonomi ve sağlık birlikte götürülmeli” diye konuştu.

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19/01/2021 18:32