Sağlık Bakanı Pilli: Kapanacak bir durum yok

Sağlık Bakanı Ali Pilli Günaydın Haber Kıbrıs programında Hüseyin Ekmekçiye yaptığı açıklamada “kapanacak bir durum olmadığını ancak tedbirlere devam edileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, dün yaptığı “gerekirse 21 gün kapanacağız” açıklamasına ilişkin konuştu.

Pilli, herkes üzerine düşeni yaparsa sorun kalmaz, pandemiye karşı mücadeleyi kazanırız dedi

Pilli: “Ben kapatacağız demedim, yerel vakalar artmakta, duruma göre her şeyi yapabiliriz dedim” ifadelerini kullanan Pilli, 21 günlük kapanmanın bir olasılık olduğunu belirterek, “olabilecek şeyleri konuşuyorum” dedi.

Bakan Pilli, söz konusu açıklamayı yapmasının ardından herkesin kurallara uymaya başladığını vurgulayarak, yerel bulaşın artmaması için kurallara dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

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23/12/2020 09:16