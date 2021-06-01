Sağlık Bakanı Üstel: Temmuz ayında aşısız insanlar ülkeye kabul edilebilecek

4 Haziran’dan sonra ülkenin kademeli olarak dışarıya açılacağını anlatan Üstel, rengi yeşil olan ülkelerden gelecek olan kişilerin çift PCR’la gelebileceğini ifade etti.

Üstel, İngiltere’deki öğrencilerin ev karantinasıyla ülkeye gelebildiğini dile getirdi.

Çift aşı ile ülkeye gelişlerle ilgili konuşan Üstel, bazı Koronavirüs aşılarının tek doz şeklinde olduğuna işaret ederek, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplantısında konuyu görüşeceklerine dikkat çekti.

Üstel, 18 yaş altı çocuklarda aşı ve karantina şartı olmadığını ancak 18 yaşından büyük olanlar 10 günlük ev karantinasına tabi tutulacağını kaydetti.

Üstel, vaka sayılarında artış yaşanmaz ise Temmuz ayının ilk haftasında aşısız insanların da ülkeye kabul edilmesi kapsamında çalışmaların yürütüldüğünü ve tek PCR’la girişlere izin verileceğini dile getirdi.

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01/06/2021 12:27