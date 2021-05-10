Sağlık Bakanlığı: Aşılama devam ediyor

Sağlık Bakanlığı, aşılamaların devam ettiğini, randevu tarihi geçenlerin randevularını yeniden oluşturmak için 11 11 numaralı hattı arayabileceklerini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşı kampanyası kapsamında 50 yaş ve üzerindeki kişilerin aşılamalarına devam etmektedir.

Ayrıca 40 yaş ve üzerindeki kişilerin Astra Zeneca aşıları da 6 merkezde yapılmaktadır. ( Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Girne Akçicek Hastanesi, Gazimağusa Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi, Değirmenlik Sağlık Merkezi, Çamlıbel Sağlık Merkezi)

Yatağa bağımlı hastalar veya onlar adına aşı başvurusu yapan kişiler Covid-19 aşı randevu SMS 'ini aldıktan sonra 1111 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi ile iletişime geçmelidirler.

Kronik hastalığı olan 50 yaş altında kişiler asibilgisistemi.com üzerinden randevu taleplerini oluşturmalarına takiben hastalıklarını belgeleyen raporlarını 0548 823 99 88 numaralı WhatsApp hattından sisteme yüklemelidirler.

Henüz aşı olmamış sağlık çalışanları da aynı şekilde asibilgisistemi.com adresine başvurularını yaptıktan sonra sağlık çalışanı olduklarını belirten belgeyi 0548 823 99 88 numaralı WhatsApp hattından sisteme yüklemelidirler.

Yurtdışında veya ülkemizdeki üniversite öğrencilerinin rutin aşılamaları henüz başlamamıştır. Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği 5. ve 6. Sınıf öğrencileri ile hemşirelik son sınıf öğrencileri sağlık çalışanları olarak sisteme başvurabilirler.

Başvurularına ek olarak sağlık çalışanı olduklarını ( üniversitelerinden kaçıncı sınıf olduklarına dair) gösteren belgeyi de 0548 823 99 88 numaralı WhatsApp hattından sisteme yüklemelidirler .

Randevu tarihi geçen hastalar randevularını yeniden oluşturmak için 11 11 numaralı hattı arayabilirler.

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10/05/2021 16:28