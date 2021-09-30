Sağlık Bakanlığı’ndan AdaPass açıklaması
30/09/2021
Sağlık Bakanlığı AdaPass almakta sorun yaşayanlar ve yurt dışında aşılarını tamamlamış olan kişilerle ilgili bir açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“AdaPass almakta sorun yaşayanlar ve yurt dışında aşılarını tamamlamış olan kişiler, bundan böyle https://asi.saglik.gov.ct.tr/vaccination/verify adresinden gerekli işlemleri online olarak yapabilirler.
Online olarak başvuru yapamayan kişiler ise yine Sağlık Bakanlığı'na başvurarak işlemlerini gerçekleştirebilir.
Kamuoyuna duyurulur”.