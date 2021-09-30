Sağlık Bakanlığı’ndan AdaPass açıklaması

Sağlık Bakanlığı AdaPass almakta sorun yaşayanlar ve yurt dışında aşılarını tamamlamış olan kişilerle ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“AdaPass almakta sorun yaşayanlar ve yurt dışında aşılarını tamamlamış olan kişiler, bundan böyle https://asi.saglik.gov.ct.tr/vaccination/verify adresinden gerekli işlemleri online olarak yapabilirler.

Online olarak başvuru yapamayan kişiler ise yine Sağlık Bakanlığı'na başvurarak işlemlerini gerçekleştirebilir.

Kamuoyuna duyurulur”.

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30/09/2021 14:46