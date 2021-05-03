Sağlık Bakanlığı'ndan AstraZeneca aşısı duyurusu

Sağlık Bakanlığı, yarından itibaren 40 yaş ve üzerinde olup 1.doz AstraZeneca aşısı yaptırmak isteyen kişilerin randevusuz aşılanacağını duyurdu.

Lefkoşa Dr. Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde hafta içi hergün 13.00-16.00, Girne Akçicek Devlet Hastanesi'nde ise 08.30-14.00 saatleri arasında randevusuz olarak AstraZeneca aşısı yaptırılabilecek. Diğer aşılar randevulu olarak devam edecek.

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03/05/2021 14:38