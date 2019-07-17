Samtay Vakfı Ensar Kütüphanesi Kafe- Kitapevi gerçekleşen törenle açıldı.

Vakıf Başkanı, Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun açılışta yaptığı konuşmada, vakfın iki bin yılında rahmetli annesi Suna Atun tarafından kurulduğunu söyledi.

Vakıf kütüphanesi oluşturma fikrinin annesinin bir hayali olduğunu ancak hayata geçiremediği vurgulayan Atun, kızkardeşi Asu Atun ve babası Ata Atun’la birlikte bu fikri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Talip Atalay da, Lala Mustafa Paşa Camii’nin tam karşısına İslami kitapların da bulunduğu bir kütüphanenin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de, şehre böyle bir mekan açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hayırlı olmasını diledi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar da konuşmasında, rahmetli Suna Hanım’ın çalışmalarını yakinen takip ettiğini ve zamansız ölümünün kendini çok üzdüğünü belirtti.

Kıbrıs Türk Halkı’nın kültürüne, dinine, değerlerine sahip çıkan bir halk olduğunu vurgulayan Tatar, Kıbrıs Türk Halkı’nın Türkiye Cumhuriyeti’ne de bağlılığına vurgu yaptı.

Okunan duanın ardından açılış gerçekleştirildi.