San Marino tarih yazdı

UEFA Uluslar D Ligi'nde San Marino Lihtenştayn'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

San Marino 1-0 geriye düştüğü maçta ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 3-1 kazandı. Lazzari ile önce beraberliği yakalayan San Marino Nanni'nin penaltı golüyle öne geçti. Golinucci'ile farkı ikiye çıkaran San Marino iki ay sonra tekrar galip gelerek grubunu lider bitirdi ve Uluslar C Ligi'ne yükselmeyi başardı.

San Marino iki ay önce yine Lihtenştayn'ı yenerek 20 yıl sonra galip gelmişti.

Grubunu 7 puan ile lider tamamlayan San Marino'nun ardından Cebelitarık 6 puanla ikinci Lihtenştayn ise iki puanla üçüncü sırada yer aldı.