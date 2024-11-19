San Marino tarih yazdı

UEFA Uluslar D Ligi'nde San Marino Lihtenştayn'ı 3-1 mağlup ederek grubu lider tamamladı ve Uluslar C Ligi'ne yükseldi.

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19/11/2024

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San Marino tarih yazdı

UEFA Uluslar D Ligi'nde San Marino Lihtenştayn'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

San Marino 1-0 geriye düştüğü maçta ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 3-1 kazandı. Lazzari ile önce beraberliği yakalayan San Marino Nanni'nin penaltı golüyle öne geçti. Golinucci'ile farkı ikiye çıkaran San Marino iki ay sonra tekrar galip gelerek grubunu lider bitirdi ve Uluslar C Ligi'ne yükselmeyi başardı.

San Marino iki ay önce yine Lihtenştayn'ı yenerek 20 yıl sonra galip gelmişti.

Grubunu 7 puan ile lider tamamlayan San Marino'nun ardından Cebelitarık 6 puanla ikinci Lihtenştayn ise iki puanla üçüncü sırada yer aldı.

19/11/2024 10:34
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TAGS: spor, haber, kıbrıs
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