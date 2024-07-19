Savaşan: Barış Harekatı’nın hedeflerine bağlıyız ve bağlı olmaya devam edeceğiz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkan Vekili, Milletvekili Ahmet Savaşan, Barış Harekatı’nın hedeflerine bağlı olduklarını ve bağlı olmaya devam edeceklerini vurguladı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Savaşan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, Kıbrıs Türk halkının 10 yıllık direnişini taçlandıran ve Kıbrıs Türklerini özgürlüğe kavuşturan bu kutlu “barış günü”nde Kıbrıs Türk tarafı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin birlikte dünyaya ve Rumlara verdiği mesajın doğru anlaşılması gerektiğine dikkat çekti.

Özgürlüğü için savaşmaktan çekinmeyen Kıbrıs Türk halkının, bu savaşının en önemli hedefinin barış olduğuna dikkat çeken Ahmet Savaşan, ortaya konan barış hedefinin halen korunduğunun altını çizdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin dün kabul ettiği “Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl Dönümü” başlıklı tezkerede de ifade edilen iki devletlilik politikasının, sadece gönlünde yatan bir hedef olmadığına, Kıbrıs’ta barışı perçinleyecek bir hedef olduğuna işaret eden Savaşan, “Kıbrıs Türk halkı ile Kıbrıs Rum halkının iki ayrı devlet çatısı altında ama yan yana yaşaması adamıza ve bölgemize barışın egemen olmasını da sağlayacaktır. Bu, adından da anlaşılacağı gibi 20 Temmuz Barış Harekatı’nın da temel hedefiydi.” ifadelerini kullandı.

“Özgürlüğümüzden taviz vermeden barış içinde yaşamak için çalışmaya devam edeceğiz”

Mutlu Barış Harekatı’nın hedeflerine bağlı olduklarının altını çizen Savaşan, bu hedefe bağlı olmaya devam edeceklerine dikkat çekti.

Savaşan mesajında, “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50’nci yılını kutlarken özgürlüğümüzden taviz vermeden barış içinde yaşamak için çalışmaya devam edeceğimizin sözünü yinelerken, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın kararını veren devlet büyüklerine, harekatı gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, harekat sırasında şehit düşen ve gazi olan Mücahit ve Mehmetçiklere minnetimizi sunuyor, Kıbrıs Türk halkının barış ve özgürlüğe olan tutkusunu simgeleyen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum.” ifadelerini kullandı.