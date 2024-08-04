Savaşan: Başkanlığı huzur içinde ve gururla devredeceğim

UBP Milletvekili ve Lefkoşa İlçe Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, “ilçeyi toparlamak” amacıyla kabul ettiği ilçe başkanlığı görevinin kongreyle birlikte sona ereceğini belirterek ilçe yönetiminde yer almak amacıyla aday olan bütün üyelere başarılar diledi.

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve Lefkoşa İlçe Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, ilçeyi etkinleştirmek ve kurumsallaştırmak yanı sıra Lefkoşa İlçesi’ni şeffaf ve tüzüğe uygun şekilde 23. Olağan Kurultay’a hazırlamak için kabul ettiği ilçe başkanlığı görevinin UBP Lefkoşa İlçe Kongresi ile sona ereceğini belirtti ve görevini başarı ile tamamlamanın huzuru içinde bayrağı arkadaşlarına devredeceğini vurguladı.

TÜZÜĞE VE DEMOKRATİK KURALLARA UYULUYOR…

UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı’na bağlı 48 örgütün şu ana kadar 26’sının parti tüzüğü ile demokratik kurallara uyularak şeffaflık ve katılımcılık anlayışı ile sorunsuz yenilendiğini belirten Dr. Ahmet Savaşan, Lefkoşa’ya bağlı diğer bütün örgütler ile İlçe Kongresi’nin de aynı hassasiyet gösterilerek 18 Ağustos 2024’e kadar yenileneceğini vurguladı.

İLÇEMİZ YENİLİKÇİ VİZYONUMUZLA GÜÇLENİYOR…

Lefkoşa İlçe Başkanlığı’nın 23. Olağan Kurultay sürecinde gerek yönetim kademesinde, gerekse de kurduğu aday saptama komitesinde, demokratik ve şeffaflık ilkesine bağlı hareket edildiğinin altını çizen Dr. Ahmet Savaşan, “demokratik tutumumuz ve üyelerimize bu yıl ilk defa yenilikçi vizyonumuzun ürünü olarak sunduğumuz ‘Online Üye Seçmen Bilgi Sistemi’ sayesinde Lefkoşa İlçesi güçleniyor” ifadelerini kullandı.

BAŞKANLIĞI HUZUR İÇİNDE VE GURURLA DEVREDECEĞİM…

Savaşan “İlçe Başkanlığı görevim süresince Lefkoşa İlçe Başkanlığı binasını partililerimize ve başkente yakışır şekilde yeniledik, çağdaş ve yenilikçi yönetim anlayışımıza uygun olarak oluşturduğumuz yeni web sayfamız ve sosyal medya hesaplarımızla ilçemizin görünürlüğünü ve etkinliğini arttırdık. Yıllardır genç ve yetişkin bütün yaş gruplarındaki partililerimizin talep ettiği Siyaset Okulu’nu hayata geçirdik. Çeşitli sorumluluk projeleri, eğitim çalışmaları ve daha birçok faaliyet ve etkinliği ilçemizin yönetim, denetim, disiplin kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kollar başkan ve üyeleri ile örgütlerimiz ile çalışma arkadaşlarımızın desteğiyle hayata geçirdik. Bundan sonra aynı çabaların aynı yoğunluk ve kararlılıkla devam ettirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu çalışma ve çabalara başkanlık sürecimde olduğu gibi katkı koymaya devam edeceğim. Ne kadar çok çalışabilirsek partimize ve halkımıza o kadar çok hizmet edebileceğimize inanıyorum. Tam da bu nedenle Meclis’teki UBP Grup Başkan Vekilliği ile komite üyeliklerimde daha verimli olabilmek için görevi kabul ederken de açıkladığım üzere 23. Dönemde İlçe Başkanlığı’na aday olmayacağımı duyurmak istiyorum. Görevimi tamamladım; huzur içinde ve gururla devredeceğim” dedi.

ADAYLIK ÖNEMLİ BİR KATKIDIR…

Lefkoşa İlçe Başkanlığı’nda çalışmak için etkin zaman ayırabilecek durumda olan üyelerin aday olmasının UBP’nin güçlenmesi ve devamlılığı için büyük önem taşıdığını belirten Dr. Ahmet Savaşan, “partimizin yetişmiş insan kaynağı ve vizyon sahibi gençleri en büyük zenginliğimizdir. Seçimlerimiz bu kaynağı kullanmanın en demokratik yoludur. İlçe Başkanlığımıza bağlı örgütlerimizi yenilediğimiz gibi İlçe Başkanlığı organlarımızı da demokratik seçimlerle yenileyeceğiz. Bu seçimlerde aday olan veya olmayı düşünen bütün üyelerimize şimdiden içtenlikle başarılar diliyorum. Seçilecek arkadaşların partimize ve ülkemize bizim kadar heyecanla hizmet vereceğine yürekten inanıyorum. Biz her zaman onlarla birlikte olacağız. Birliğimiz gücümüzdür. Şimdiki işimiz yeni bir görev bölümü yapmak ve geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlanmaktır” ifadelerini kullandı.