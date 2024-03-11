Savaşan: Cinsiyet Eşitliği, Adalet ve Kalkınma Yönünde Daha Fazla İlerleme Kaydedilmesi İçin Çalışacağız!

UBP Milletvekili, Lefkoşa İlçe Başkanı Dr. Ahmet Savaşan Dünya Kadınlar Günü’nde ülkemizdeki bütün kadınların yalnızca toplumsal, ekonomik, kültürel ve politik başarılarını kutlamanın yeterli olmadığına dikkat çekerek, her kadının potansiyelini tam olarak gerçekleştirebilmesi için gereken adımların atılması için yapılan çalışmalara katkı koymaya kararlı olduklarını vurguladı.

UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Mustafa Kemal Atatürk ile annesi Zübeyde Hanım’ın anıtlarına çelen sunan Lefkoşa İlçe Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, kadın kolları başkanı Nükte Olgun ve kadın kollarından oluşan heyetin, UBP Onursal Başkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu’nu ardından da Hüseyin Özgürgün’ün annesi Tangör Özgürgün’ü, İrsen Küçük’ün eşi Gülün Küçük’ü ve Faiz Sucuoğlu’nun eşi Ece Sucuoğlu’nu ziyaret ettiği bildirildi. Açıklamada ayrıca ziyaretlere Tahsin Ertuğruloğlu’nun eşi Oya Ertuğruloğlu, Mustafa Çağatay’ın eşi Tuncay Çağatay, Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar yanı sıra UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel ile devam edileceğine de yer verildi.

Çok daha fazla gayret gösterme kararlılığımızı teyit ediyoruz…

UBP Milletvekili, Lefkoşa İlçe Başkanı Dr. Ahmet Savaşan ziyaretlerde yaptığı konuşmada, ziyaretlerin amacının, Ulusal Birlik Partisi’ne Genel Başkan olarak hizmet etmiş liderlerin en yakın destekçileri olan kadınlara, kadın haklarının gelişmesine yaptıkları katkılar için teşekkür etmek yanında, onlarla birlikte bu güne kadar cinsiyet eşitliği, adalet ve kalkınma yönünde alınan önemli mesafeye rağmen daha fazla ilerleme kaydedilmesi için çok daha fazla gayret gösterme kararlılıklarını teyit etmek olduğunu vurguladı.

Kadınlar hayatlarımıza anlam katan, güç ve ilham kaynaklarıdır…

“Kadınlar, toplumumuzun temel taşıdır. Onlar, anneler, kız kardeşler, eşler, arkadaşlar ve liderler olarak hayatlarımıza anlam katan, güç ve ilham kaynaklarıdır” diyen Savaşan, “buna rağmen pek çok kadın şiddet, ayrımcılık ve eşitsizlikle mücadele etmektedir. Bu nedenle, Dünya Kadınlar Günü’nde sadece kutlama yapmakla kalmayarak, yaptığımız ziyaretlerde toplum olarak karşılaştığımız zorlukları ele alarak, her kadının potansiyelini tam olarak gerçekleştirebilmesi için gereken adımların atılmasına katkıda bulunma kararlılığımızı teyit ettik” şeklinde konuştu.



