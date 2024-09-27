Savaşan: Kuzey Kıbrıs sağlık turizmi alanında, uluslararası arenada yükselen bir değer

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın sağlık turizmi alanında, uluslararası arenada yükselen bir değer olduğunu belirtti.

Savaşan, Dünya Turizm Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kuzey Kıbrıs’ın, sağlığı koruma ve geliştirmenin yanı sıra sunduğu kaliteli sağlık hizmetleri ile birleştirdiği turizm olanaklarıyla, seçili alanlarda en çok tercih edilen ülkeler arasına girme yolunda ilerlediğini vurguladı.

Dünya Turizm Günü’nün, seyahat ve eğlenceyle sınırlı olmayan turizm sektörünün farklı boyutlarına da dikkat çekmek için fırsat yarattığına işaret eden Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın sağlık turizmi alanındaki altyapısının hızla güçlendiğini ve uluslararası standartları yakaladığını belirtti.

Kuzey Kıbrıs’ın coğrafi konumu, iklim avantajları, modern hastane ve klinikleriyle Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden gelen sağlık turistleri için güvenilir ve cazip bir destinasyon olduğunu ifade eden Savaşan, şunları kaydetti:

“Yüksek kalitedeki sağlık hizmetleri, uzman hekim kadrosu ve modern tıbbi ekipmanlarımızın yanı sıra sağlığı koruyup geliştiren ürünlerimiz sayesinde ülkemiz, uluslararası sağlık turizmi sektöründen gün geçtikçe daha fazla pay alıyor. Ülkemizde özellikle tüp bebek, kardiyovasküler tedaviler, onkoloji, estetik cerrahi ve rehabilitasyon gibi alanlarda dünya standartlarında hizmet sunuyoruz.”

Savaşan, bu yıl, sağlık turizmine yönelik global iş birliklerini artırmak, yeni ürünler geliştirmek ve sağlık turistlerine en iyi hizmeti vermek için büyük adımlar atacaklarını belirtti.

