Savaşan: UBP’yi temsilen Filistin’in geleceği konferansına katıldık

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Ahmet Savaşan AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ile İnsan Hakları Başkanlığınca düzenlenen, başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlar, diplomatlar, büyükelçiler, misyon şefleri ile Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden üst düzey milletvekilleriyle komisyon başkanlarının katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilen “Filistin’in Geleceği Konferansı”na Ulusal Birlik Partisi’ni temsilen katıldı.

Toplantıya UBP Milletvekili ve Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da katıldı.

Savaşan, “Filistin’in geleceğinde diplomasinin, siyasetin ve uluslararası hukukun öneminin vurgulandığı konferansta, gerek konferans salonunda olanlar, gerekse de orada bulunmayan milyonlarca insan gibi bizler de Filistin halkının haklı davasına destek olduk ve Filistin’in bağımsızlık mücadelesinde yanlarında olduğumuzu bir kez daha dünyaya gösterdik” ifadelerine yer verdi.

FİLİSTİN’İN GELECEĞİ KONFERANSI…

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya’nın açılış konuşması ile başlayan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Eski Yardımcısı, TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı Fuat Oktay'ın yönettiği, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin konuşmacı olarak yer aldığı konferansın ilk oturumunda, “Filistin'in Geleceği ve Diplomasi” konusu ele alındı.

Türkiye Dışişleri eski Bakanı, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun yönettiği ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile yabancı diplomatların katılımı ile yapılan ikinci oturumda “Filistin'in Geleceğinde Siyaset ve Parlamentonun Rolü” tartışıldı.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel'in başkanlık ettiği ve uluslararası hukukçuların katılımıyla gerçekleştirilen son oturumda ise “Uluslararası Hukukun Filistin'in Geleceğindeki Rolü” konuları tartışıldı.”