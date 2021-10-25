Seçim tarihi UBP kurultayı sonrasına kaldı

Cumhurbaşkanı Tatar, Meclise erken seçim tarihini belirleme çağrısını yineledi.

Hükümetin istifası sonrasında istişarelerini sürdüren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün 3 bağımsız milletvekili ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı açıklamada seçim tarihinin UBP kurultayı sonrası belirlenebileceğini aktardı. Tatar bu tarihin de 9 Ocak olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşme sonrası açıklamasında bir kez daha Cumhuriyet Meclisi’ne seçim tarihini belirleme çağrısında bulundu. “Parlamentonun yapısına baktığımızda yeni bir hükümetin çıkamayacağı erken seçimin kaçınılmaz olduğu yönündedir” diyen Tatar, kendisinin anayasal yetkisini kullanarak meclisi fesh etmek istemediğini bu nedenle seçim tarihinin belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Süreci hukuksal olarakda takip ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı süreci değerlendirdiğini ifade etti

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25/10/2021 13:03