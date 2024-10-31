Şok iddia: Ölen bebeğe solunum cihazı yanlış bağlandı

Lefkoşa devlet hastanesi yenidogan servisinde meydana gelen bebek ölümüyle ilgili tutuklanan Çağrı Şah Ayşe durak Güler Atlar Kezban yayman Meryem Altunterim bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 7 gün ek tutukluk emri verildi.

Savunma, Mihrimah bebeğin yanlış müdahale ve doktor hatası nedeniyle öldüğünü iddia etti. Savunma bebeğin ciğerlerini solunum cihazının yanlış bağlanmasından dolayı patladığını ileri sürdü.

Mihrimah bebeğin ölümünde entübe işlemi sırasında gelişen bir komplikasyon şüphesi olduğu iddia edildi.

Otopsi raporunun gelmesi bekleniyor.