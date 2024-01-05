Spor yazarı ifade için yarına kadar karakolda bekleyecek

Spor Yazarları Derneği kafilesi ile bugün Türkiye’ye giden Bağımsız Gazetesi Güzelyurt muhabiri Güren Tilki tutuklandı. Tilki aleyhine kesinleşen bir kararda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği belirtildi.

Güren Tilki, Türkiye’de oynanan dört yıl önceki Fenerbahçe- Başakşehir maçı, attığı bir tweetle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle dava edilmiş ve aleyhine 5400 TL tazminat kararı verilmişti.

Tilki’nin söz konusu tweetinde, “Bu son gol Tayyip Erdoğan’a …” cümlesi ile başlayan bir hakaret ifadesi kullandığı öğrenildi.

Kafile ile birlikte İstanbul’a indiği anda tutuklanan Güren Tilki, önce Çağlayan adliyesine götürüldü ardından da yarın ifadesi alınmak üzere havaalanındaki polis karakolunda alıkonuldu.

Tilki’nin nöbetçi savcıya yarın ifade vereceği ardından, orada verilecek kararla adaya gönderileceği veya spor yazarları kafilesine katılacağı karara bağlanacak