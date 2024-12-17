Suriye'de İngiliz oyunu: Kıbrıs'ı bekleyen tehlike

Esad'ın devrilmesinin ardından herkes, HTŞ güçlerinin arkasında kim olduğunun ve 'ne oluyor' sorusunun yanıtını arıyor. İsrail Suriye'yi işgale başlarken İngiltere'nin bölgedeki rolü dikkat çekiyor. Doğu Akdeniz'den Rusya sürülürken, bölgede Kıbrıs'ı da içine alan bir plan devreye alındı.

ÖNCE ABD DÜĞMEYE BASTI

ABD Başkanı Joe Biden, 30 Ekim'de Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides’i Beyaz Saray'da ağırladı. Görüşme 28 yıl aradan sonra Beyaz Saray'da bir GKRY liderinin ağırlanmasını sebebiyle ABD'nin kendinden menkul Türk-Yunan denge politikasını bozduğu yorumlarını beraberinde getirdi.

İNGİLTERE HAREKETE GEÇTİ

Ardından 1 ay dahi geçmeden bu kez 53 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne gitti. Peki Suriye'deki gelişmeler Kıbrıs'tan bağımsız okunabilir mi... İngiltere'nin garantör ülke olduğu Kıbrıs İngiliz üslerini barındırıyor. İngiltere'nin bölgede gücünü artırma çabaları dikkat çekiyor.

RÖPORTAJLARIN MİMARI KİM

Neler yaşandı, şöyle bir hatırlayalım: İngiltere, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el Colani'nin (Ahmed Hüseyin eş-Şara), batı medyasına verdiği çok konuşulan röportajla gündeme geldi. HTŞ liderine bu aklı İngiliz İstihbarat örgütü MI6’in verdiği iddia edildi.

Rus haber ajansı TASS Cevlani’nin MI6 yetkilisi Jonathan Powell ile Suriye’nin Bab El Hava sınır kapısı yakınlarında buluştuğunu öne sürerek batı medyasında parlatılan röportajlarının bunun sonrasına geldiğine dikkat çekti.

BEYAZ BARETLİLER SAHADA

Esad rejiminin düşmesi sonrası HTŞ liderinin Batı medyası tarafından parlatılmasıyla hayatımıza girmesi girmesiyle bu kez İngiltere'nin diğer bir silahı Beyaz Baretliler sahaya sürüldü. Eş zamanlı olarak İngiliz Guardian gazetesi 'Esad’ın insan mezbahası' başlığıyla Sednaya cezaevini haberleştirdi ve tüm dünyayı şok etti. Sednaya da gizli bölmeler olduğu iddiasıyla saatlerce canlı yayınlar yapıldı, Beyaz Baretliler arama çalışmaları için yerini aldı ama tüm iddialar yalan çıktı.

PAHA BİÇİLEMEZ İŞLER

Ne hikmetse İngiltere'nin Sednaya'daki Beyaz Baretliler pandomimden 3 gün önce kesenin ağzını açtığı ortaya çıktı. Ve Beyaz Baretlilere 2 milyon sterlinlik desteğin ardından, 300 bin sterlinlik yeni desteği duyurdu. Kararı açıklayan Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer da "Beyaz Baretliler Suriye'de paha biçilemez işler yapıyor, sivillerin hayatını kurtarıp insani yardımlara ulaşımı sağlıyor" ifadesini kullandı.

KIBRIS'TA NELER OLUYOR

Gelişmeleri alt alta ekledikten sonra şimdi Kıbrıs'a dönelim; Suriye sahasında İsrail'le yakınlaşan İngiltere, garantör olduğu Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne de İsrail'in medarı iftiharı Demir Kubbe hediye etti.

ZELENSKY BİLE ALAMADI

Rus saldırılarına karşı Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin İsrail'den Demir Kubbe alamadığını da not düşmek lazım...

GÜNEY'E NATO SÖZLERİ

Zamanında Rusya'dan S300 alan Rus yatırımlarıyla bilinen Güney Kıbrıs'tan Rusya bu şekilde adeta atılmış oldu. GKRY'nin NATO üyeliği tartışmalarının da başladığını hatırlatmakta fayda var.

RUS ÜSLERİ PAZARLIĞI

Rusya'ya karşı zengin enerji hatlarının yer aldığı Doğu Akdeniz parantezinin tamamen kapatılması için Lazkiye ve Tartus da ayrı bir pazarlık konusu... Dünyada terör örgütü listesinde bulunan HTŞ'nin meşru kabul edilmesi için Rus üslerini kapatmasının şart olarak sunulacağı iddiaları kamuoyunda tartışılmaya başladı bile...

KIBRIS'I BEKLEYEN TEHLİKE

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in Rum tarafına yaptığı ziyarete tepki gösterdi. Bakan Ertuğruloğlu, İngiltere'nin bu ziyareti ile garantör ülke konumuna gölge düşürdüğünü belirterek, "Kıbrıs Türk halkına en büyük haksızlığı ilk günden itibaren bugüne kadar yapan bir ülke varsa o da İngiltere'dir" dedi. Bakan Ertuğruloğlu, bölgedeki yeni plana da dikkat çekerek "Amerika'nın Doğu Akdeniz'e çökmesi Güney Kıbrıs'a konuşlanması Güney Kıbrıs'a uyguladığı silah ambargosunu sonlandırması askerlerine eğitim vermesi onlarla ortak tatbikat yapması inşallah bu Rum tarafı Amerikan desteğinden şımarık başı dönmez ve bir çılgınlığa yeltenmezler" dedi.

GÖZLERDEN KAÇAN AYRINTI

İsrail'in Lübnan saldırıları sırasında Kıbrıs yeniden gündeme gelmiş, Rum kesimindeki İngiliz askerlerinin sayısı artırılmıştı. ABD, Ada’ya savaş uçakları göndermiş, İngiltere ise denizaltı ve savaş gemilerini de Kıbrıs açıklarına getirmişti. Hizbullah'ın Kıbrıs'a yönelik uyarısının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da “Kıbrıs’ın İsrail’in hedefi olma ihtimali gündemde” ifadelerini kullanmıştı.

İNGİLTERE OLAY YERİNDE

Bölgede Kıbrıs'ı da tehlikeye atan bir plan devreye alınması dikkat çekti. Tüm bunlar yaşanırken İngiltere, HTŞ ile dış işleri bakanlığı düzeyinde resmi temas kurduğunu açıkladı. İngiliz heyet, terör örgütü listelerinde bulunan HTŞ lideri Colani ile fotoğraf da verdi.

ABD Başkanı seçilen ve Suriye'den askerlerini çekeceğini ısrarla tekrarlayan Trump'ın, bölgedeki çıkarlarını İngiltere ve İsrail üzerinden kontrol edeceği belirtiliyor.

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