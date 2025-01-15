“Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evleri” Açıldı

Devlet koruması altındaki farklı yaşlardaki çocuklara ev ortamında yaşamlarını sürdürebilme imkanı sağlamak amacıyla hazırlanan "Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evleri" bugün düzenlenen törenle açıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, çocukların aile sıcaklığında bir ortamda büyümeleri hedefleniyor.

Açılış töreni, 15.30’da Haspolat’ta gerçekleştirildi. Törene Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ilgili bakanlar, milletvekilleri ve vatandaşlar da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, açılış konuşmasını Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İçim Çağıner Kavuklu yaptı.

Tangül Ünal Çağıner Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, bugün gerçekleştirilen "Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evleri" açılış töreninde duygusal bir konuşma yaptı. Kavuklu, vakfın, rahmetli annesinin vefatının ardından, içlerindeki kederi farklı bir enerjiye dönüştürmek amacıyla kurulduğunu belirterek şunları söyledi:

"İyiliğin en güzel sadakası, bir vakıf kurmaktır. Annem yaşamı boyunca çevremizdeki çocukların hayatına sessizce dokundu. Biz de vakfımızda çocuk sevgisini ön plana çıkarttık. Rahmetli babam da vakfımıza çok destek verdi. Onların çocuklara duyduğu derin sevgi, bize rehberlik etti. Geleceğimizin teminatı olan çocukların sağlıklı, mutlu ve eşit şartlarda yetişmeleri en büyük amacımız oldu."

Kavuklu, bugünün vakıfları için en gururlu günlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Bugün, en kıymet verdiğimiz projemiz hayata geçti. Devlet koruması altındaki çocuklarımız huzurlu ve mutlu bir yuva içinde eşit bir şekilde yaşayacaklar" dedi.

Vakfın sadece bir yuva sunmakla kalmayıp, çocukların kültürel ve eğitimsel gelişimlerine de katkı sağlayacağını belirten İçim Çağıner Kavuklu, "Anneme ve babama olan minnettarlığımızla onların ruhunun şad olduğuna inanıyoruz. Başka bir huzurumuz Hüseyin Alibaba’nın bu arsayı cami o yapılması için vakıflar idaresine vakfetmiş ancak önce bir otele ve ardından eğlence merkezine çevrildi. Aile bundan çok üzgündü. Eski Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter göreve geldiğinde hukuk mücadelesi başlattı. Bu arazinin “Sevgi evine” dönüşmesi Alibaba’nın da ruhunu şad etmiştir.Benter’e ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer teşkkür ederiz. Bu süreçte hep yanımızda oldular." dedi.

Vakfın inşasında harcanan 60 milyon TL'nin helal olması dileğini de ileten Kavuklu, bu projeyle topluma güzel bir armağan sunduklarını belirtti.

Kavuklu açıklamasında, "Vakfın dikkatini bu konuya çeken dönemin bakanı Zeki Çeler’e özel bir teşekkür etmek istiyorum. O dönem Sosyal hizmet Dairesi Müdürü Aydan Başkurt’a teşekkür ederim. Ayrıca, Faiz Sucuoğlu, Koral Çağman, Hasan Taçoy, Sadık Gardiyanoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit ve yuva sorunlusu Osman Karamanlı’ya teşekkürler. Bu birlikte çalışmanın örneğidir. Mimarımız Özge Özbekoğlu, Seran Aysal, Osman Eminel, Yunus Terlik, Ercan Okulluoğlu ve Niben Uludağlı’ya teşekkür ederim. ifadelerini kullandıç

"Tangül Ünal Çağıner Vakfı olarak, çocuklarımızı kendi ayakları üzerinde duran bireyler olana kadar destekleyeceğiz. Bu çocuklar, sevginin iyileştirici gücünü hissederek büyüyecekler." dedi.

Bakan Gardiyanoğlu: "Sevgi Evleri, sosyal hizmetlerde ilerlemenin mührüdür"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Haspolat'ta açılan "Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evleri" töreninde yaptığı konuşmada, projenin sosyal hizmetler alanında önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Gardiyanoğlu, açılışta duygusal ifadelerle konuşarak, "Bu güzel atmosferde kalpten konuşmak gerek. Tangül ablama ve Ünal abime Allah rahmet eylesin.İsimlerini sonsuza kadar yaşataccağız" dedi.

Sevgi Evleri projesinin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Gardiyanoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün bu açılış, geçmişte yapılan özverili çalışmaların bir mühürüdür. Burada ciddi bir ekip çalışması, alın teri vardı. Eski bakanlarımız ve belediye başkanlarımız da bu sürece katkı sundular. Sevgi Evleri, bakanlığımızın hedeflediği dört mega projeden biri olan ana projedir. Sosyal hizmetler alanında ilerlemeye hep birlikte devam edeceğiz."

Alibaba ailesine de özel bir teşekkür eden Gardiyanoğlu, "Babanızın ruhu rahat olsun. İçim Hanım, Dimağ Bey ve vakıf yöneticileri… Emekleriniz ve katkılarınız için bakanlığım ve çocuklarımız adına teşekkür ederim. Bu proje, hayırlara vesile olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: "Kıbrıs’ın Güzel Yürekli Çocukları Sevgiyle Büyüyecek"

Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Haspolat’ta gerçekleştirilen "Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evleri" açılış töreninde yaptığı konuşmada, çocukların güven ve sevgi dolu bir ortamda büyümesinin önemine vurgu yaptı.

“Bugün Kıbrıs’ta çok kıymetli bir projenin, Tangül Ünal Çağıner Vakfı'nın Sevgi Evleri'nin açılışını yapıyoruz. Çocuklar çok değerlidir ve onların sağlıklı, mutlu bir şekilde büyümeleri hepimizin ortak sorumluluğudur” diyen Göktaş, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü bağlara da dikkat çekti.

Göktaş, konuşmasında Kıbrıs Türk halkının lideri Rauf Raif Denktaş’ı anarak, “13’üncü yıl dönümünde Rauf Raif Denktaş’ı rahmetle yad ediyorum. Kıbrıs’ın güzel yürekli çocukları, bu sevgi evlerinde güvenle ve sevgiyle büyüyecekler” ifadelerini kullandı.

Projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Göktaş, “Tangül Ünal Çağıner Vakfı’na, bakanlara ve katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Bu yuva, çocuklarımıza sevgi dolu bir yuva olacaktır. Bu sıcak yuvaya katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederim” dedi.