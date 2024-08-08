TC Millî Savunma Bakanlığı, Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ve Erenköy şehitlerini andı

TC Mill, Savunma Bakanlığı, 60 yıl önce şehit olan Cumhuriyet Dönemi'nin ilk hava harp şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i ve Kıbrıs Türkü için kahramanca direniş gösteren Erenköy şehitlerini andı.

TC Mill, Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "60 yıl önce şehit verdiğimiz Cumhuriyet Dönemimizin ilk hava harp şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i ve Kıbrıs Türkü için kahramanca bir direniş ortaya koyan Erenköy şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.